Коронавирус
Ряд новых решений по карантину озвучили в Правительстве РК
Под председательством Премьер-министра РК Аскара Мамина прошло селекторное заседание Межведомственной комиссии (МВК) по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Правительства РК.

О принимаемых мерах по обеспечению готовности ко второй волне коронавирусной инфекции доложили министры здравоохранения Алексей Цой, внутренних дел — Ерлан Тургумбаев, информации и общественного развития — Аида Балаева, первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Киарбек Ускенбаев, а также акимы Павлодарской области Абылкаир Скаков и Карагандинской области — Женис Касымбек.

Глава Правительства отметил низкую эффективность деятельности мониторинговых групп по обеспечению контроля за соблюдением ограничительных мер, слабую работу по обеспечению соблюдения карантинного режима гражданами и санитарных требований субъектами бизнеса, отслеживанию контактных лиц и больных.

Премьер-министр поручил Министерству индустрии и инфраструктурного развития запретить авиакомпаниям посадку пассажиров без справок о результатах ПЦР-тестов. Ускорить поставку рентген-аппаратов, передвижных медицинских комплексов.

Министерству здравоохранения поручено обеспечить жесткий контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в пунктах пропуска, в недельный срок принять меры по снижению цен на средства индивидуальной защиты, совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности принять необходимые меры по внедрению программ по отслеживанию контактных лиц, больных, мониторингу соблюдения субъектами санитарных требований с использованием цифровых технологий.

Акимам регионов дано поручение в течение двух дней провести специальные совещания с руководством организованных коллективов по соблюдению карантинного режима, взять на личный контроль организацию работы по соблюдению санитарного режима в школах и медицинских организациях.

Глава Правительства поручил акиматам регионов до конца недели совместно с НПП "Атамекен" провести мониторинг деятельности ТРЦ на предмет соблюдения санитарных требований. При этом к нарушителям будут применены жесткие меры реагирования вплоть до приостановления их работы.

На заседании было отмечено, что местные исполнительные органы в своей работе руководствуются постановлениями Главного санитарного врача РК. При этом, в зависимости от санитарно-эпидемиологической ситуации, главные санитарные врачи регионов могут принимать решения о введении дополнительных ограничительных мер.

Так, МВК приняла ряд решений:

I. По школьному обучению

- со второй четверти перевести на традиционный формат работу городских и сельских школ до 300 учащихся;

- по заявлению родителей разрешить обучение в дежурных классах с 1 по 5 классов, в международных школах — до 7 класса.

При этом обязательно соблюдение санитарно-дезинфекционного режима, масочного режима, шахматной рассадки и социальной дистанции.

II. По работе театров и мечетей

Со 2 ноября разрешить:

- работу театров до 30% заполняемости, но не более 100 человек в зале (соблюдение социальной дистанции, масочного режима, термометрии, усиленный санитарно-дезинфекционный режим);

- проведение коллективного намаза в мечетях (бес намаз) за исключением жума намаза, но не более 100 человек в зале (соблюдение социальной дистанции 2 м при молитве, масочного режима, термометрии усиленный санитарно-дезинфекционный режим).

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