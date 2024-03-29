Рыбакина и Путинцева едва не встретились в полуфинале Miami Open

Сейчас внимание теннисного мира приковано к мужскому и женскому турнирам, проходящим в американском Майами. Казахстанских же пок­лонников этого вида спорта в первую очередь интересует WTA 1000 – Miami Open, где сражаются женщины и где во всей красе показали себя два первых номера нашей сборной – Елена Рыбакина и Юлия Путинцева. Обе дошли до четвертьфиналов и в случае победы уже в полуфинале могли встретиться между собой. Но, к сожалению, этого не произошло.

Юлия, имеющая лишь 68-й номер (но теперь он точно подрастет) в мировом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), просто феноменально прошла первую часть пути, при этом сенсационно обыграв украинку Ангелину Калинину (36-е место) и россиянку Людмилу Самсонову (15-е место). А остановила нашу соотечественницу лишь экс-первая ракетка мира (ныне 32-е место) белоруска Виктория Азаренко, которая с трудом обыграла Путинцеву в трех сетах и теперь сразится с другой казахстанкой.

В свою очередь четвертая ракетка планеты Елена Рыбакина, которая только начала восстанавливаться после болезней и набирает форму, победив вначале не самых топовых соперниц, далее сломила сопротивление 17-й ракетки мира американки Мэдисон Киз и 9-го номера WTA Марии Саккари из Греции. Удастся ли теперь обыграть еще и Викторию Азаренко, мы узнаем уже сегодня вечером.

Для Казахстана очень важны выступ­ления этих теннисисток, которые будут защищать честь страны на Олимпиаде-2024 и являются одними из претенденток на медали. По крайней мере, все специалисты не исключают в числе призеров летних Игр именно Рыбакину. Зная об этом, и Казахстанская федерация тенниса по-особенному относится к Елене. Тренерский штаб сборной Казахстана даже принял решение не задействовать ее в квалификационном поединке мирового командного первенства – Кубок Билли Джин Кинг в апреле – против национальной команды Японии.

Не будем скрывать, что Олимпийские игры всегда были особенными для нашей страны, да и в целом для других государств во всем мире. А если еще и есть возможность взять на них медали, то такие решения вполне можно оправдать. При этом у нас сейчас есть действительно очень сильные теннисисты, которые так же, как и Елена, вполне могут войти в число призеров именно на главных стартах четырехлетия планеты.

Пока что, помимо Рыбакиной и Путинцевой, которые выступят в одиночном разряде, у нас в Париж отправится и сильная теннисистка в парном разряде Анна Данилина. В мужских же состязаниях лицензии получили первая ракетка Казахстана Александр Бублик, который выступит в одиночном разряде, а также «парник» Александр Недовесов.

Уже известно, что теннисный турнир Олимпиады-2024 примут грунтовые корты «Ролан Гаррос», на которых ежегодно проходит Открытый чемпионат Франции. Соревнования начнутся 27 июля и завершатся 4 августа.

Согласно правилам, в Париже-2024 пройдут пять традиционных соревнований по теннису (мужской одиночный и парный разряды, женский одиночный и парный разряды и смешанный парный разряд) – это 172 квоты. Точное число теннисистов будет зависеть от того, сколько из них сыграют в более чем одном разряде.

Каждый Национальный олимпийский комитет (НОК) может получить до 12 квот (6 мужских и 6 женских): по четыре спортсмена в каждом из одиночных разрядов, по две пары в каждом из парных разрядов и одной паре в смешанном разряде.

Чтобы получить квоту, теннисисты должны соответствовать критериям Меж­дународной федерации тенниса (ITF), которые включают в себя участие в Кубке Дэвиса и Кубке Билли Джин Кинг. Хотя возможны и исключения. По рейтингам ATP и WTA, обновленным 10 июня 2024 года, определится большинство теннисистов, которые получат путевку на Игры.

В каждом из одиночных разрядов примут участие 64 теннисиста. На основании рейтингов определятся 56 из них, учитывая максимальную квоту в четыре спортсмена от одного НОК. Франция в качестве страны-хозяйки уже гарантировала себе по одной квоте в каждом из соревнований, однако они не будут использованы, если французские теннисисты квалифицируются на общих основаниях. Еще шесть квот распределит ITF, и одна квота будет отдана согласно принципу универсализма.

Квоты ITF получат победители или финалисты континентальных соревнований в Америке (финалисты в мужском и женском одиночном разрядах на Панамериканских играх 2023 года), в Азии (финалисты в мужском и женском одиночном разрядах на Азиатских играх 2022 года) и в Африке (финалисты в мужском и женском одиночном разрядах на Африканских играх 2023 года).

Оставшиеся две квоты зарезервированы для победителей прошлых Олимпийских игр или турнира Большого шлема в одиночном разряде, которые не смогли квалифицироваться согласно другим критериям, при условии, что он или она входят в топ-400 рейтинга и что при этом не будет превышена квота НОК в четыре спортсмена.

А вот в каждом из парных разрядов будут участвовать 32 дуэта – максимум два от одного НОК. Первыми квоты получают топ-10 теннисистов из парных рейтингов ATP и WTA при условии, что у них есть партнер из того же НОК в топ-300 рейтинга и что квалификация партнера не приведет к превышению НОК максимальной квоты. После этого квоты распределят по суммарному рейтингу партнеров. Приоритет отдается парам, в которых уже есть квалифицировавшиеся на Игры спортсмены.