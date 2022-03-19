Перспективы дальнейшего развития добычи угля в селе Шахан Карагандинской области сенатор Рыскали Абдикеров обсудил с жителями региона, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

В ходе встречи была отмечена важность проведения инженерно-геологических работ по добыче угля на предприятиях региона.

Кроме того, карагандинцы обозначили перед сенатором от своего региона важность решения наиболее наболевших проблем, в том числе высокий тариф на электричество, необходимость завершения капитального ремонта автодороги «Караганда-Сарань-Шахтинск» и строительство мостов на автодороге «Шахан-Молодецкое».

Не остались в стороне вопросы открытия промышленного производства в п. Шахан для создания новых рабочих мест для жителей.

Рыскали Абдикеров на встрече с жителями также рассказал о реформах, предложенных Главой государства в Послании народу Казахстана.

В тот же день сенатор провел личный прием граждан. Все озвученные вопросы и предложения взяты на контроль депутата.