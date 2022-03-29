Колонка обозревателей
С чистого листа
Кирилл Пяртель

Неделя Наурыза подарила стране новый термин – Вторая республика. Для мировой истории определение не новое. Для нас – как минимум неожиданное.

Объяснение прозвучало незамедлительно. Все понятно. Логично. Те перемены, которые большинство так настойчиво требует, не могут произойти за один день. Но именно так, шаг за шагом, сейчас все и происходит. Новый Казахстан не может быть страной с чистого листа. Так не бывает. Вторая республика – точнее, честнее, интереснее.

У нас не получится на таком коротком отрезке отказаться даже от самых худших проявлений собственного внутреннего мира. И слепо отрекаться не следует. Все, что было, хорошее и плохое – глубоко в нас, и любая попытка выкорчевать это будет слишком болезненной. Чтобы забыть, придется полностью отключить эмоции. Не грустить, не радоваться, не петь, но пахать. Без особого смысла. Чтобы быть занятым. Или бежать. Как Форрест Гамп или Бузыкин в «Осеннем марафоне».

Другой путь – принять. Переос­мыслить. Отпустить (не всех, конечно). Поэтому преемственность – это важно. И тогда с Первой рес­публикой, несмотря на расставание, мы сможем остаться друзья­ми. Напомним, что трактовка от госсекретаря Ерлана Карина прозвучала так: «Новый Казах­стан – это обновление общества и нации, а Вторая республика – это обновление государственной модели».

Работа как способ отвлечься от хмурых дум – это хорошо. Но реальное обновление совершенно точно одними словами не сотворить. Рухнувшая труба петропавловской ТЭЦ – серьезный звонок. Разобраться ведь нужно не только с деньгами, которые ушли на относительно недавний ремонт, но и сотней других труб по всей стране, которые поднялись к небу задолго до Первой республики.

Если раньше вопросы были к содержанию выбросов, убивающих воздух повсюду, то теперь хочется понять и техническое состояние самих конструкций. Обрушение трубы стало причиной еще одной аварии в Петропавловске. И в Степногорске произошло аварийное отключение ТЭЦ, которая введена в эксплуатацию в 1966 году. Рухнувшая под напором ветра водонапорная башня в Акмолинской области – в копилку аналогичных событий. Если так будет продолжаться дальше, к всемирной акции «Час Земли», когда по всей планете отключают подсветку зданий, мы сможем подключаться регулярно, причем в самые неожиданные моменты…

Радует, конечно, что мы перестаем гнаться за рейтингами и мифическими списками лучших. Но разно­образные топ-50 все равно нас настигают. И не самые прият­ные. На этой неделе Казахстан вошел в рейтинг стран с самым загрязненным воздухом. В рейтинге столиц с самым загрязненным воздухом главный город страны находится на 35-й строчке.

Задуматься надо и о кризисе, который все переживают по-разному: одни скупают сахар, другие – золото. Только в феврале, по данным Национального банка, казахстанцы приобрели 82 кг золота. Самыми популярными являются слитки весом 10 г, они занимают 27% от всех продаж. Инвестирование в золотые слитки может послужить альтернативным инструментом, обеспечивающим сохранность сбережений, отмечают в банке.

Есть также мнение, что вкладывать нужно в криптовалюту и ценные бумаги. Причем на этой неделе ценной стала абсолютно любая бумага. Даже офисная. Цена за пачку в 500 листов доходит до пяти тысяч и более. Получается, что тенге стал стоить в десять раз дешевле обычного листа бумаги. Впрочем, бумага – не единственный импортный продукт на наших прилавках. Вероятно, все можно наладить, производить самим, завозить из Китая или Турции. Но пока ничего не остается, кроме как пахать, как бы банально это ни звучало. И какое-то время пользоваться черновиками, чтобы иметь возможность рано или поздно начать все с чистого листа.

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