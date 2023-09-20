С мировым рекордом

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Кошкарбек Тусипов

Победителем уникального марафона-байги «Ұлы дала жорығы» стала команда, представлявшая область Жетысу, а всадник из Мангистауской области 21-летний Магжан Абдолулы установил новый мировой рекорд.

фото организаторов марафона-байги

В Туркестане завершился грандиозный конный марафон-байга длиной в 1 300 км, который две недели назад стартовал в столице. Из 19 команд до финиша дошли лишь четыре. Здесь можно поздравить команду области Жетысу, которая стала абсолютным чемпионом второго сезона увлекательнейшего и трудного марафона. На преодоление пути, по предварительным результатам, им пришлось затратить 93 часа и 40 минут. Вторыми к финишу пришли всадники из Актюбинской области, на третьем месте расположилась дружина, представлявшая Алматы, а четвертыми стали наездники из области Абай. Команды Костанайской и Туркестанской областей, к сожалению, сошли с маршрута из-за не лучшего состояния своих коней. А ведь им оставалось совсем немного...

Участники марафона-байги из первого этапа (несколько всадников из выбывших ранее конных дружин) организовали свою команду «Рекорд», состоявшую из лошадей, которые шли уже вне программы. Все это происходило с разрешения и строгого контроля ветеринарных врачей. И всадник из этой команды Маг­жан Абдол­улы первым пересек финишную черту в Туркестане, преодолев последние 50 км за рекордные 1 час и 33 минуты. Еще он со своим другом-конем преодолел 1 300 км за 98 часов и 50 минут. Таким образом, он установил сразу два рекорда на одной лошади. Теперь участники, организаторы и судьи хотят зафиксировать это достижение в Книге рекордов Гиннесса.

О том, как в целом прошел этот марафон, мы расскажем в пятничном номере газеты.

#марафон #Жетысу #победители #байга

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