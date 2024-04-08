Казахстан задержал 38 преступников, сбежавших за границу

С начала года МВД задержано 633 разыскиваемых преступника, среди которых 17 убийц, 15 грабителей, 9 разбойников, 7 вымогателей и 35 наркопреступников, передает Kazpravda.kz со ссылкой на медиа-портал МВД Polisia.kz

Фото: МВД

Поиск уголовных преступников не ограничивается проведением оперативных мероприятий только внутри страны. Их розыск осуществляется и за ее пределами.

«С начала текущего года в другие страны направлено шесть розыскных групп, в том числе в Россию три, Кыргызстан две и Узбекистан одна. На территорию нашей страны прибыли две группы из Республики Узбекистан. Кроме этого, в поимке преступников широко используются возможности Интерпола. В январе текущего года в городе Анкаре Турецкой Республики проведена рабочая встреча департамента криминальной полиции МВД Республики Казахстан с представителями МВД Турции и генерального секретариата Интерпола по вопросу активизации розыска уголовных преступников. По итогам встречи на сегодняшний день на территории Турции задержано 12 уголовных преступников, разыскиваемых за различные преступления», – сообщил начальник департамента криминальной полиции МВД Канат Нурмагамбетов.

Всего за пределами Казахстана задержано 38 лиц, из них в странах дальнего зарубежья, таких как Турция, Испания, США, Швеция, Чехия, Объединенные Арабские Эмираты и Польша – 19. Столько же в странах ближнего зарубежья, в России, Кыргызстане, Грузии и Узбекистане. Для зарубежных коллег на территории нашей страны казахстанской полицией задержано 150 разыскиваемых преступников: для Российской Федерации – 92, Узбекистана – 30, Кыргызстана – 16, Таджикистана – 8, Армении – 3 и Азербайджана – 1.

«Из ОАЭ экстрадирован преступник, разыскиваемый за хищение денег в особо крупном размере. В 2010 году в одном из банков в городе Алматы он обманным путем получил и присвоил денежный заем в размере 294 млн тенге. В настоящее время мужчина арестован. Кроме того, в Польше по запросу Интерпола МВД задержана преступница, которая в период с 2016 по 2019 годы в городе Астане, работая бухгалтером одного из ТОО, вместе с директором и главным бухгалтером, незаконно присвоила 400 млн тенге», – рассказал Канат Нурмагамбетов.

Помимо этого, с начала года сотрудниками криминальной полиции республики установлено местонахождение 259 без вести пропавших лиц.