Казахстан задержал 38 преступников, сбежавших за границу

Криминал
138
Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

С начала года МВД задержано 633 разыскиваемых преступника, среди которых 17 убийц, 15 грабителей, 9 разбойников, 7 вымогателей и 35 наркопреступников, передает Kazpravda.kz со ссылкой на медиа-портал МВД Polisia.kz

Фото: МВД

Поиск уголовных преступников не ограничивается проведением оперативных мероприятий только внутри страны. Их розыск осуществляется и за ее пределами.

«С начала текущего года в другие страны направлено шесть розыскных групп, в том числе в Россию три, Кыргызстан две и Узбекистан одна. На территорию нашей страны прибыли две группы из Республики Узбекистан. Кроме этого, в поимке преступников широко используются возможности Интерпола. В январе текущего года в городе Анкаре Турецкой Республики проведена рабочая встреча департамента криминальной полиции МВД Республики Казахстан с представителями МВД Турции и генерального секретариата Интерпола по вопросу активизации розыска уголовных преступников. По итогам встречи на сегодняшний день на территории Турции задержано 12 уголовных преступников, разыскиваемых за различные преступления», – сообщил начальник департамента криминальной полиции МВД Канат Нурмагамбетов.

Всего за пределами Казахстана задержано 38 лиц, из них в странах дальнего зарубежья, таких как Турция, Испания, США, Швеция, Чехия, Объединенные Арабские Эмираты и Польша – 19. Столько же в странах ближнего зарубежья, в России, Кыргызстане, Грузии и Узбекистане. Для зарубежных коллег на территории нашей страны казахстанской полицией задержано 150 разыскиваемых преступников: для Российской Федерации – 92, Узбекистана – 30, Кыргызстана – 16, Таджикистана – 8, Армении – 3 и Азербайджана – 1.

«Из ОАЭ экстрадирован преступник, разыскиваемый за хищение денег в особо крупном размере. В 2010 году в одном из банков в городе Алматы он обманным путем получил и присвоил денежный заем в размере 294 млн тенге. В настоящее время мужчина арестован. Кроме того, в Польше по запросу Интерпола МВД задержана преступница, которая в период с 2016 по 2019 годы в городе Астане, работая бухгалтером одного из ТОО, вместе с директором и главным бухгалтером, незаконно присвоила 400 млн тенге», – рассказал Канат Нурмагамбетов.

Помимо этого, с начала года сотрудниками криминальной полиции республики установлено местонахождение 259 без вести пропавших лиц.

#криминал #МВД #преступник

Популярное

Все
Тридцать вдохновляющих историй
Неравенство в уровне человеческого развития усиливается
Казахстанка Анастасия Городко победила на первенстве планеты в Италии
Ей покорились металл и камень
Пятая часть производимого в мире продовольствия выбрасывается
Креативная идея позволит противостоять «пластиковому загрязнению»
К 2100 году рождаемость в мире критически упадет
В Шымкенте медики учатся оперировать сложные пороки сердца
Ученые ищут способ ранней диагностики деменции
Бизнесмены откликнулись на призыв
Цены на какао – на историческом максимуме
Волонтеры Ассамблеи народа Казахстана круглосуточно помогают бороться с паводками
Во всех домах дружбы каждый день собирается гуманитарная помощь
Почти полторы сотни врачей узких специальностей не хватает в Туркестанской области
Пришла весна – клещи проснулись
В Атырау объявлен режим ЧС. Город ждет прихода большой воды
Общая беда сплотила жителей Северного Казахстана
В очередной раз монополисты на день приостановили подачу электричества в многострадальный жилой комплекс «Асыл Арман»
Актуальность научного наследия академика Каныша Сатпаева
Волонтеры Алматинской области отправили пострадавшим от паводков 60 тонн гуманитарной помощи
Дело Бишимбаева: хроника самого громкого судебного процесса года
Урбанисты хотят изменить облик Атырау
Дело Бишимбаева: прокурор сообщила, что его телефон не удалось разблокировать
Быть или не быть – вот их вопрос
Как планируют развивать Мангистаускую область
В Казахстан вернулся старинный Коран на тюркском языке
Ушел из жизни человек, которому Всевышний дважды даровал жизнь
Темные переулки Алматы как бы стали светлее и безопаснее благодаря Lightman
Вода не отступает. Люди – тоже
Волонтер живет в каждом из нас
Президент: Мы должны сплотиться и общими силами справиться со стихией
В Алматы завершились съемки киноленты «Манекен»
Ученики уже на пенсии, а тренер по-прежнему на посту
Дирижабль с пилотом совершил первый перегоночный полет в Китае
Во время боя на турнире MMA в Актау скончался спортсмен - видео
Атлас из 130 уникальных географических карт представили в Астане
Суд присяжных в Петропавловске рассмотрит дело блогеров, обвиняемых в вымогательстве
Бишимбаев подтвердил в суде наличие интимного видео с его женой
Пострадавшим от паводков отсрочат кредиты - АРРФР
Adidas запретит нанесение 44-го номера на форму сборной Германии из-за схожести с символом нацизма
Колоссальный денежный приз может завоевать скакун Кабирхан из Казахстана
Полный текст выступления президента на третьем заседании Национального курултая
Встретить Наурыз по-новому решили ученики столичной школы-гимназии №31
Не только веселиться, но и наполнять нравственным содержанием
Архивные кинопленки и фотографии рассказывают о том, как возрождался великий праздник
И жент, и курт «оделись» в шоколад
В Алматинской области высажено свыше 17 тыс. саженцев
Двадцать лет назад Айгуль Жансерикова шагнула не только в мир войлока, но и в креативную индустрию
В Казахстане проживают 1 472 человека с именем Наурыз
Наурыз-коже, ярмарка и много призов: в Астане с размахом отмечают весенний праздник
Дело Бишимбаева: почему свидетель удалил видео с камер наблюдения
Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Майами
Полицейские поздравили детей из приюта с праздником Наурыз в Костанае
Максим Споткай: Президент сформулировал базовые ценности современного казахстанского общества
В нашем ауле праздник ждали с нетерпением
Переломный момент для страны: мнение политолога об историческом значении Национального курултая
В Москве неизвестные открыли стрельбу из автоматов в торговом центре
Творил несмотря на запреты
Французский президент поздравил молодую пару из Казахстана с помолвкой
Токаев: Казахстан решительно осуждает террористический акт против мирных граждан в Москве

Читайте также

Арестован мужчина, избивавший на глазах прохожих женщину в …
Наркосодержащий мак под видом пищевого продавали в магазина…
Двое парней грабили в Актобе под видом полицейских
Двое маленьких детей убиты в Карагандинской области

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]