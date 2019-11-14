​С социальным уклоном

Законопроект разрабатывался с целью усиления взаимосвязи между трудовым стажем и размерами выплат в системе обязательного социального страхования. Предполагалось, что с 2020 года рост размеров социальных выплат по утрате трудоспособности, потере кормильца и потере работы составит в среднем 30%.

В частности, пересматривается коэффициент стажа участия в системе для получателей, чей стаж превышает 5 лет, который применяется при определении размера трех видов социальных выплат. На сегодня максимальная величина данного коэффициента составляет 1% для граж­дан со стажем участия от 5 лет и выше. Предлагается за каждый полный год сверх пятилетнего стажа участия в системе повышать коэффициент на 2%.

Размер социальных выплат по утрате трудоспособности предлагается определять, исходя из фактически установленной медико-социальной экспертизой степени утраты трудоспособности, от 30 до 100%. Для семей, оставшихся без кормильца, предлагается увеличить размеры социальных выплат путем повышения коэффициентов количества иждивенцев. Предусмотрено повышение коэффициента замещения дохода с 30 на 40% для получателей социальных выплат по потере работы, а также увеличение продолжительности социальной выплаты с 4 до 6 месяцев в зависимости от стажа участия в системе.

Как пояснила депутат Айгуль Нуркина, в ходе работы над законопроектом депутатами внесены поправки, направленные на недопущение уменьшения социальных выплат по уходу за ребенком до достижения им возраста 1 года в случае возобновления получателем социальной выплаты трудовой или предпринимательской деятельности в этот период. Иными словами, разработчик предлагал изымать декретные пособия у женщин, решивших выйти на работу из отпуска по уходу за ребенком раньше срока. Мажилис отстоял право женщин одновременно получать пособие и трудиться.

Также поправки коснулись обеспечения зачисления средств взысканной с работодателей задолженности на соответствующие лицевые счета участников системы обязательного социального страхования, обеспечения принципов справедливости при перерасчете всех действующих длительных социальных выплат в период вступления норм законопроекта в силу.

В пакете сопутствующих поправок внесены изменения в законы «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» и «Об обязательном социальном медицинском страховании», направленные на обеспечение зачисления средств взысканной с работодателей задолженности на соответствующие лицевые счета участников в ЕНПФ и Фонде обязательного социального медицинского страхования.

– Внесены поправки в ряд законов, в соответствии с Посланием Президента РК от 2 сентября 2019 года, касательно переноса введения обязательных пенсион­ных взносов работодателя с 2020 года на 1 января 2023 года, – пояснила Айгуль Нуркина.

Сопутствующим законопроектом предусматривается внесение изменений и дополнений в 4 кодекса и 17 законов.

В частности, поправками устанавливается новый механизм обеспечения инвалидов техническими вспомогательными средствами, специальными средствами передвижения, а также санаторно-курортным лечением, социальными услугами индивидуального помощника и специалиста жестового языка. Новый механизм предоставляет возможность самостоятельного выбора и покупки на создаваемом портале социальных услуг необходимых получателю услуг и гарантированной оплаты местным исполнительным органом средней минимальной цены товара.

Также, согласно повестке, Мажилис одобрил ратификацию Соглашения о гармонизации законодательства государств – членов ЕАЭС в сфере финансового рынка. Как отметил глава Нацбанка Ерболат Досаев, ратификация соглашения создаст условия для обеспечения взаимного признания лицензий на осуществление видов деятельности в банковской и страховой сферах, секторе услуг на рынке ценных бумаг, а также предоставит недискриминацион­ный доступ на финансовые рынки государств – членов ЕАЭС.

Документ депутаты поддержали, отметив, что интеграция финансовых рынков является составной и неотъемлемой час­тью создания единого экономического пространства стран ЕАЭС. Сегодня евразийский регион является центром бурной деловой активности.

Как отметил депутат Сергей Симонов, поэтапная реализация данного соглашения позволит повысить доступность и качество финансовых услуг для граждан и компаний, повысит эффективность финансовой сферы, а также усилит конкуренцию на рынке.

– Сегодня очень важным является стратегическое партнерство инфраструктур национальных финансовых рынков. Оно включает в себя взаимный доступ участников рынков и эмитентов к рынкам капитала, совместное развитие технологий, создание института централизованного клиринга и проведение совместного маркетинга, – отметил депутат.

По его мнению, создание общего биржевого пространства позволит Евразийскому экономическому союзу стать одним из ключевых элементов мирового финансового рынка, обеспечивая приток в национальные экономики мировых финансов и устойчивый экономический рост государств союза. Важными приоритетными направлениями интеграции фондовых рынков является создание равных условий для взаимного доступа инвесторов и эмитентов на нацио­нальные рынки, взаимный допуск брокеров и дилеров, ценных бумаг к организованным торгам.

В системе страховых услуг с проведением гармонизации законодательства отечественные компании также со своей стороны получат доступ к клиентам на всем пространстве ЕАЭС, что, в свою очередь, с усилением конкуренции на рынке будет способствовать внед­рению новых страховых продуктов, повышению качества услуг и сервиса, а также понижению цены на некоторые виды услуг.

Подоплека ратифкационного законопроекта вызвала вопросы и у журналистов. Они поинтересовались у Ерболата Досаева, не кроется ли в соглашении норма о введении единой валюты на пространстве ЕАЭС. В ответ глава финрегулятора в очередной раз напомнил: в договоре о соз­дании ЕАЭС прямо прописано: создание экономического сою­за не предполагает создания валютного союза.

– Конечно, я понимаю, что этот вопрос активно обсуждается. Я еще раз скажу: создание единого валютного союза и единой валюты в Соглашении о гармонизации законодательства государств – членов ЕАЭС в сфере финансового рынка не предусмотрено, – сказал Ерболат Досаев и подчеркнул, что финансовый суверенитет сохраняется за каждой страной – участницей ЕАЭС, как и прежде.

И вчера же депутаты взяли в работу новые ратификационные законопроекты, поступившие в Мажилис. В их числе Конвенция о привилегиях и иммунитетах специализированных учреждений, а также Протокол о запрещении применения на войне различного рода газов и бактериологических средств. Среди новых законопроектов – пакет ратификационных поправок в Договор о коллективной безопасности, в Устав и в Соглашение о правовом статусе этой организации.