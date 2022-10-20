Фото: Facebook/saltanat.tursynbekova
Политика

Салтанат Турсынбекова официально стала кандидатом в президенты РК

Диасов Ораз
корреспондент

Центральная избирательная комиссия Казахстана официально зарегистрировала Салтанат Турсынбекову кандидатом в президенты РК. Ей вручили соответствующее удостоверение, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Салтанат Турсынбекова предоставила в ЦИК все необходимые документы. На основании заключения лингвистической комиссии от 12 октября 2022 года Салтанат Турсынбекова свободно владеет госязыком. 12 октября 2022 года ЦИК принял постановление об установлении соответствия кандидата в президенты РК Салтанат Турсынбековой», – сказал член Центризбиркома Асылбек Смагулов.

Согласно протоколам территориальных избирательных комиссий, доверенные лица в поддержку кандидата в президенты РК собрали подписи 119 316 граждан в 18 регионах страны. Из них были проверены 119 316 подписей, достоверными были признаны 118 434, сообщил Смагулов.

«Все документы, необходимые для регистрации Салтанат Турсынбековой, представлены в ЦИК и полностью соответствуют предъявленным к ним требованиям. На основании вышеизложенного подготовлен протокол о предоставлении документов для регистрации кандидата», – аргументировал он.

Позже глава ЦИКа сообщил, что Салтанат Турсынбекова зарегистрирована в качестве кандидата в президенты страны и вручил ей соответствующее удостоверение.

Напомним, что Салтанат Турсынбекову выдвинуло Республиканское общественное объединение «Қазақ аналары – дәстүрге жол».

Внеочередные выборы президента Казахстана пройдут 20 ноября текущего года.

 

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