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Самым молодым миллиардером мира стал 25-летний потомок Пушкина
Хью Гросвенор, сын скончавшегося во вторник герцога Вестминстерского Джеральда Гросвенора, стал самым молодым миллиардером в мире в возрасте 25 лет, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ntv.ru.

"По информации британских СМИ, Нью Гросвенор унаследовал не только титул, но состояние отца, которое оценивается в 9,35 миллиарда фунтов стерлингов (примерно $12,2 миллиарда), и занял третью строчку в списке самых богатых людей Соединенного Королевства и 68-е место в мире", – говорится в сообщении. 

В родстве с Пушкиным (а также с королем Великобритании Георгом II) Хью состоит благодаря своей матери – Наталии Филлипс. Она – прямой потомок великого поэта и британского монарха.

Семья герцогов Вестминстерских является владельцами компании "Grosvenor Group", которой принадлежат земли по всему Соединенному Королевству, которые по площади превосходят владения монаршей семьи. Примечательно, что молодой герцог не будет платить налог на наследство, так как Grosvenor управляется как трастовая компания, а не как частная собственность.

"Гросвенор не женат, что делает его одним из самых завидных женихов не только в Великобритании, но и во всем мире", – отмечает The Telegraph.

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