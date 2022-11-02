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В мире

Самый длинный в мире пассажирский поезд из ста вагонов запустили в Швейцарии

Этот пассажирский поезд попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый длинный в мире. Он принадлежит швейцарскому железнодорожному оператору. Длина состава – 1 километр 900 метров. В нём 100 вагонов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеканал NTD.

«Нам не пришлось ничего менять в поезде или инфраструктуре, но мы адаптировали технику так, чтобы можно было собрать 25 поездов вместе и обеспечить их синхронную работу», - рассказал гендиректор компании Rhaetian Railway Ренато Фашиати.

Поездом управляют 7 машинистов и 21 помощник. Машинисты общаются по кабельному телефону.

Поезд совершил 25-километровое путешествие по узкоколейной Ретийской железной дороге среди горных красот Альп. Маршрут в том числе пролегал по железнодорожным линиям Альбула и Бернина. Обе включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Рекорд уже зарегистрировали представители Книги Гиннесса.

Достижение посвящено 175-летию швейцарских железных дорог.

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