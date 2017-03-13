​Самый простой рецепт борьбы с коррупцией – не давать и не брать взятки

В модели роста, призванной обеспечить глобальную конкурентоспособность Казахстана, обозначены важные приоритеты, в том числе институциональные преобразования, обеспечение безопасности и борьба с коррупцией. В Послании Президент отметил, что наша страна сделала существенные шаги по снижению уровня коррупции. Они связаны прежде всего с реализацией новой антикоррупционной политики государства, сформированной на основе тщательного анализа собственного опыта и с учетом лучшей практики развитых государств.

За последние годы значительно снижен уровень бытовой коррупции, сокращены административные барьеры, повышено качество оказания госуслуг. В рамках создания профессионального и престижного госаппарата госслужба перешла на карьерную модель с соблюдением принципа меритократии и открытого конкурса. Планомерно внедряются элементы прозрачности, подотчетности государства перед обществом, повышается уровень правовой и антикоррупционной культуры граждан, налажен конструктивный диалог государства и институтов гражданского общества.

Наглядное подтверждение качественных изменений, происходящих в этой сфере, – реализация Закона «О противодействии коррупции», определившего принципиально новые подходы к организации антикоррупционной работы.

Большое внимание уделяется вопросам неукоснительного соблюдения принципа неотвратимости наказания за коррупционные преступления и совершенствованию соответствующих норм уголовно-правовой ответственности. Борьба с незаконным обогащением должностных лиц и злоупотреблением служебным положением приобретает все более выраженный системный и результативный характер. При этом по всем составам таких деяний предусматривается конфискация доходов и имущества осужденных лиц, налагаются большие штрафы. За два года реализации института кратных штрафов в бюджет поступило 6,5 млрд тенге.

Мы отказались от практики применения срока давности по коррупционным преступлениям, исключена условная мера наказания за взяточничество. Главным фактором, сдерживающим это негативное явление, стал риск разоблачения и наказания.

Все это свидетельствует о том, что Казахстан в своем стремлении выйти на новый уровень развития не будет проявлять слабость по отношению к коррупции, существенно снижающей результативность социально-экономических программ, разрушающей основу стабильности и единства общества. Не случайно в рейтинге Глобального индекса конкурентоспособности Всемирного экономического форума наши показатели по вопросам коррупции демонстрируют существенный рост и улучшаются второй год подряд. Прежде всего речь идет о таких позициях, как «неформальные платежи и взятки», «прозрачность принимаемых решений» и «незаконное использование государственных средств».

Судя по результатам социологических исследований, появились первые признаки обнадеживающих изменений в общественном сознании. Активная антикоррупционная политика государства способствует формированию атмосферы неприятия коррупции. Так, по результатам исследования «Барометр мировой коррупции-2016», проводимого один раз в три года Transparency International, в Казахстане по сравнению с результатами трехлетней давности в 2 раза выросла доля граждан, наблюдающих прогресс в сфере противодействия коррупции, более чем на четверть сократилось количество людей, дававших взятки.

Серьезный перелом общественного мнения во многом обусловлен успешной реализацией принципов открытости и прозрачности, которым особое внимание уделяет председатель агентства Кайрат Кожамжаров.

Так, в ноябре прошлого года агентство приняло активное участие в работе VII Гражданского форума Казахстана и способствовало рождению ряда ценных и креативных инициатив. В частности, совместно с неправительственными организациями будет реализован общественный проект «Антикоррупционный аудит», который позволит придать мощный импульс всей работе по выявлению и искоренению причин и предпосылок коррупции, конфликта интересов.

В числе других зримых результатов дискуссий на площадках Гражданского форума можно назвать работу по формированию института общественных антикоррупционных омбудсменов и начавшийся пересмотр концепции государственного социального заказа. Ранее во всех регионах совместно с общественными и некоммерческими организациями началась реализация проектов «Гражданский контроль» и «Открытое соглашение».

Одна из приоритетных задач, стоящих перед нами, – радикальное сокращение бытовой коррупции. Речь идет не столько о пресловутых подарках за оказанные услуги, сколько о снисходительном отношении людей к коррупции как явлению. Это неудивительно, если вспомнить, что тем же европейским странам, которые сегодня входят в пул самых чистых в отношении коррупции, пришлось пройти многовековой путь, прежде чем общественные отношения оказались выше родственных, а гражданские ценности стали определять социальное поведение и образ жизни. В Японии и Финляндии личными интересами жертвуют для общего блага, а любой коррупционер подвергается презрению, так как он, по сути, крадет у будущих поколений и лишает их светлого будущего.

Вот почему институты гражданского общества должны стать драйверами этой сложной и многоаспектной работы. Только в таком случае мы можем рассчитывать на эффективное внедрение в общественное сознание принципа «не давать и не брать взяток». Только сильное гражданское общество может победить бытовую коррупцию.

Как показал опыт стран, добившихся ощутимых результатов в сфере противодействия «ржавчине общества», ключевой инструмент формирования антикоррупционной культуры и граж­данской ответственности – грамотно выстроенная и последовательная информационная работа. Наши акции «От госоргана к госоргану» и «От акимата к акимату», в ходе которых мы весь прошлый год проводили встречи с коллективами государственных учреждений и организаций, показали, что многие нуждаются в элементарном консультировании и соответствующих разъяснениях по вопросам антикоррупционной политики и культуры.

Живое общение и каналы личной коммуникации оказались более эффективным средством воздействия на аудиторию, чем другие формы и методы проводимой нами работы. На государственных служащих большое впечатление производили кадры оперативной видео­съемки, связанные с разоблачением их бывших коллег, совершивших коррупционные преступления. Мы наглядно демонстрировали, как воплощается в жизнь принцип неотвратимости наказания за содеянное, насколько высоки и рискованны ставки в этой грязной игре, в которой рано или поздно потеряешь все и сломаешь свою жизнь. Бросать вызов государству по меньшей мере неразумно.

Разъяснительной работой была охвачена четверть населения страны. Собственно, это стало одной из причин наметившихся изменений в восприятии коррупции.

Эта работа найдет свое продолжение. В частности, по аналогии с практикой Гонконга мы начали реализовывать проекты «От двери к двери» и «От вуза к вузу», в которые будет вовлечена значительная доля населения. Частью этой профилактической работы стала достигнутая нами договоренность с компаниями о направлении жителям городов и сел, прикрепленных к коммунальным счетам антикоррупционных буклетов, а также масштабная агитационная кампания в каждом городе и социальных сетях. Таким образом, мы дойдем до каждого казахстанца. Особо хочу поблагодарить за поддержку в этих вопросах акима Астаны Асета Исекешева.

Среди новых подходов агентства по формированию антикоррупционной культуры следует отметить запуск антикоррупционных мобильных групп, цель которых – проведение широкомасштабной информационно-разъяснительной работы в трудовых коллективах, а также функции общественной приемной на колесах. Для этого выделены специально оборудованные автобусы, в которых специалисты на постоянной основе будут курсировать по всем регионам и осуществлять прием граждан прямо возле госучреждений и организаций, оказываю­щих наиболее востребованные услуги.

Кроме того, началась реализация проектов агентства совместно с партией «Нур Отан», Ассамблеей народа Казахстана, «Правительством для граждан», Казпочтой, отраслевыми профсоюзами, Альянсом блогеров, религиозными объединениями, общественными организациями. Будут проводиться разнообразные антикоррупционные кампании и акции.

При этом большое значение придается просветительской и воспитательной работе с детьми, обучению молодежи основам антикоррупционной культуры. Дисциплина с таким названием включена в учебные планы высших учебных заведений, при поддержке ОБСЕ издан одноименный учебник. В общеобразовательных школах созданы клубы «Адал ұрпақ», тем самым сделан первый шаг к знакомству детей с антикоррупционной моделью поведения. Совместно с Министерством образования и науки будут приниматься меры по совершенствованию контента учебников и методики преподавания, использованию креативных подходов к процессу формирования высокой антикоррупционной культуры подрастающего поколения.

В практическую плоскость переведено взаимодействие с бизнес-сообществом. Агентством совместно с НПП «Атамекен» впервые организован и проведен Форум предпринимателей по вопросам противодействия коррупции, в рамках которого утверждена «Дорожная карта по устранению коррупционных рисков» в 16 сферах с высокими административными барьерами. Реализация данного документа станет нашим общим вкладом в политику Президента, направленную на защиту и поддержку бизнеса. Сегодня практически завершается проведение анализов коррупционных рисков во всех сферах, в ближайшее время они будут рассмотрены со всеми заинтересованными госорганами для обеспечения контроля за их устранением.

По-прежнему в центре нашего внимания находятся вопросы взаимодействия и сотрудничества с международными организациями, ведущими работу в сфере противодействия коррупции. Благодаря партнерским отношениям с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) заседание ее Антикоррупционной сети впервые прошло в Казахстане с участием 50 делегатов из 24 стран мира. В прошлом году удалось заложить прочную основу для вступления Казахстана в Группу стран по борьбе с коррупцией (ГРЕКО) – авторитетную международную организацию, созданную Советом Европы.

Все это, несомненно, способствует улучшению информированности граждан о коррупции и мерах по искоренению ее из различных сфер жизни общества. Вместе с тем мы должны признать, что потенциал этой работы все еще не используется должным образом. Совместно с другими заинтересованными государственными органами и НПО мы намерены перевести решение проблемы в практическую плос­кость путем разработки и реализации специальных проектов.

Но есть вопросы, не требующие проектного подхода. К примеру, что или кто мешает государственным органам размещать на своих официальных сайтах полную информацию, в том числе на английском языке, о мерах по противодействию коррупции, которые они обязаны принимать в соответствии с требованиями действующего законодательства? На первый взгляд, небольшая проблема, однако мы неоднократно слышим критику международных экспертов относительно невозможности получения актуальной информации о противодействии коррупции на английском языке.

Предстоит большая работа по формированию положительного имиджа государственного служащего. В русле реализации Плана нации в сфере госслужбы происходят изменения, полностью меняющие условия ее прохождения и психологию отечественной бюрократии. Отныне карьерный рост специалиста зависит только от наличия у него соответствующих компетенций и личностных качеств. Проводимая комплексная аттестация государственных служащих направлена на закрепление этих принципов. Основные требования, предъявляемые к госслужащим, – светлые помыслы, благие дела и чистые руки.

Проблема в том, что у наших госслужащих нет страха потери рабочего места, хотя конкуренция на рынке труда с каж­дым днем становится все более ожесточенной, а практика телефонного права «Я от Маке» уходит в прошлое. Настало время карьерного роста только на основе открытого конкурса и меритократии.

Но сегодня стране нужны не просто квалифицированные, мотивированные на профессиональный успех специалисты. Служащих государственного аппарата, и в первую очередь руководителей, должна отличать высокая этичность и безупречное поведение. В связи с этим уместно процитировать великого Конфуция: «Если вы подаете пример правильного поведения, никто не осмелится продолжать вести себя неправильно». Это отвечает духу и сути перемен, происходящих в Казахстане. Тем более что граждане чаще всего жалуются как раз на нарушения чиновниками требований служебной этики. В 2016 году по этому поводу поступило 389 обращений.

В целях усиления значимости этики государственных служащих будем осуществлять ежегодные социологические исследования на предмет удовлетворенности граждан этическим поведением должностных лиц.

Разумеется, инициативы агентства не ограничиваются лишь усилением ответственности. Очень важно работать и в направлении формирования положительного имиджа и престижности госслужбы. Поэтому мы совместно с Академией госуправления начали реализацию проекта «Дорога к добропорядочности», нацеленного на освещение имен образцовых госслужащих, профессионалов, студентов. Такая работа уже проведена совместно с Госкорпорацией «Правительство для граждан» и партией «Нур Отан».

Мы намерены добиваться оптимизации госаппарата, повышения заработной платы и законодательного утверждения персональной ответственности руководителей госорганов за коррупционные правонарушения, совершенные подчиненными.

Сегодня эта практика широко и эффективно применяется в таких топовых казахстанских вузах, как Назарбаев Университет, Университет Нархоз, КАЗГЮУ, КИМЭП, КБТУ, Alma University, Туран Университет, благодаря чему в их стенах отсутствует коррупция, а качество образования отвечает международным стандартам. Думаю, этим и объясняется высокий спрос рынка на выпускников именно этих вузов, получивших знания на конкурентной основе.

Большой объем работы предстоит проделать по устранению коррупциогенных факторов в сфере оказания государственных услуг. В 2016 году агентством проведено более 1,5 тыс. контрольных проверок качества оказания госуслуг, в ходе которых выявлено более 800 тыс. нарушений.

Не всегда соблюдаются сроки оказания услуг, нередко должностные лица требуют не предусмотренные стандартами документы или те, которые можно получить через информационные системы, нарушаются бизнес-процессы. Неоправданно низкой является доля услуг, оказываемых через веб-портал «электронного правительства», таковых сегодня всего 59 из 710. В условиях перевода всего массива госуслуг в электронный формат, а именно такую задачу поставил Президент в своем Послании, эта проблема приобретает особую актуальность. Более того, до сих пор оказываются скрытые государственные услуги, не включенные в Реестр, что создает дополнительные коррупционные риски.

Необходимо исключить дискреционные нормы в НПА, регулирующих оказание государственных услуг, сделать предельно простым и доступным язык регламентов. По опыту развитых стран и в соответствии с рекомендациями ЕС нам предстоит активизировать и расширить работу по внедрению онлайн-контроля за рассмотрением обращений, ввести в практику государственных органов использование электронных постановлений и протоколов, что особенно актуально для подразделений местной полиции.

Особое внимание будет уделено развитию мобильного правительства. Сегодня – век мобильных технологий, у человека с каждым днем все меньше времени для получения государственных услуг в традиционном формате. Именно поэтому очень важно идти в ногу со временем и развивать формат оказания госуслуг через мобильные платформы, активно использовать мощный потенциал мессенджеров типа WhatsApp и Telegram.

Коррупция сопровождает человечество на протяжении всей его истории. Не случайно еще в IV веке до нашей эры Аристотель обращал внимание своих современников на то, что «главное при всяком государственном строе – посредством законов и остального распорядка устроить дело так, чтобы должностным лицам невозможно было наживаться». Но и сегодня, спустя много столетий, даже самые успешные государства вынуждены прилагать немалые усилия для решения этой проблемы. Как видим, Казахстан принимает активное участие в этих процессах.

Главой государства поставлена четкая задача: усилить работу по выявлению и искоренению причин и предпосылок коррупции, активно вовлекая в нее все общество. Успешное решение этой задачи отвечает интересам каждого, кому небезразлично будущее страны, свободной от коррупции и протекционизма.