Самый таинственный волонтер страны Человек в маске рассказал «Казахстанской правде» о том, что им движет, когда он помогает другим

Общество
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Ирина Логвинова

Есть в нашей стране человек, который вот уже более трех лет, делая благие дела, скрывает свою личность. Это ставший уже популярным на интернет-просторах Человек в маске. Мы связались с ним и попросили рассказать специально для наших читателей побольше о жизни неизвестного героя, чтобы понять, почему ему так важно сохранять анонимность, а также узнать о том, как Человек в маске выбирает героев для благотворительности и как сейчас обстоят дела у людей, которым он помог.

фото из социальных сетей

Свой путь в благотворительность Человек в маске начал в конце января 2021 года. Именно тогда был опубликован его первый пост, в котором он сообщил о том, что мечтает помогать людям и животным и надеется, что его желание будет поддержано высшими силами. Однако по его личному признанию, осознание своей миссии произошло задолго до первой публикации.

– Переломным моментом для меня стал 2020 год. Тогда у моего отца случился инсульт. Врачи сказали, что полноценно здоровым человеком он уже не будет никогда. Для меня это было ударом, я ощутил себя беспомощным. В моменты, когда медицина бессильна, а твой родной человек нуж­дается в помощи, остается единст­венная надежда – обращение к Всевышнему. Я стал просить его о помощи. В это же время пришел к религии, начал читать намаз. Несмотря на прог­нозы медиков, активно занимался здоровьем папы. Мы с ним учились все делать заново: ходить, говорить, писать и прочее. Сейчас он почти восстановился, и я благодарен за это Богу, – начал наш разговор Человек в маске.

По его словам, до этой ситуации он на протяжении пяти лет активно пытался найти себя. Пробовал свои силы в разных сферах и задавался вопросом: «Что если у меня будут все возможности, чем я стану заниматься?»

– Помню, я просил Всевышнего показать путь, который будет мне по душе и принесет максимальную пользу обществу. Тогда я вспомнил свою детскую мечту – хотел быть супергероем. Мне нравилось читать истории про батыров, смотреть фильмы и мультфильмы про супергероев. Я мечтал вырасти и стать таким же, как они, хотел помогать людям, – поделился герой.

Рождение казахского Супермена

Так Человеку в маске пришла идея совершать добрые дела, помогая нуждающимся людям, и делать это как условный супермен, не раскрывая личности. Впрочем, помимо детской мечты есть у 27-летнего жителя Уральс­ка и иные причины оставаться неизвестным.

– Оставаться в маске и очках – это очень важное и обязательное условие для меня. Как сказал наш пророк Мухаммед, да благословит его Аллах и приветствует, «давайте садака так, чтобы левая рука не видела, что дает правая». Тут не говорится о том, что кто раздает открыто, тот плохой. Просто мы должны забыть об этом и не возгордиться. Также есть сура 2 «Аль-Бакара» («Корова»), аят 271: «И ecли нa видy вы милocтыню пoдaeтe, Cиe для вac пpиcтoйнo; Koгдa ж вдaли oт вcяĸиx глaз Bы бeдным пo нyждe ee дaeтe, Cиe ecть лyчшee для вac, Чтo вaм чacть пpeгpeшeний cглaдит, – Aллax вeдь знaeт тo, чтo дeлaeтe вы!» (редактирование автора по переводу Валерии (Иман) Пороховой), – объяснил свою позицию Человек в маске.

Первые полгода, рассказывает герой, благие дела совершались на личные средства. Однако спус­тя время стали поступать донаты от спонсоров.

– Люди стали спрашивать про реквизиты. Изначально я их в профиле не ставил. Но подписчики хотели тоже быть причастными к благим делам. Поэтому начинали мы с малого и постепенно выросли. Основные средства – это пожерт­вования от физических лиц, но есть и крупные спонсоры. Также мы сами – я, мой оператор и менеджер – стараемся не отставать от населения и вкладывать свои деньги в помощь людям, – скромно отметил Человек в маске.

Этот парень покорил пользователей Сети роликами, в которых человек в медицинской маске с капюшоном на голове и темных очках просто раздавал деньги старикам, покупал голодным еду, детям – новые вещи и игрушки. Часто на его канале можно было встретить сюжеты, в которых парень скупает товар у бабушек и дедушек, торгующих на улице комнатными цветами, домашними книгами, вещами.

Меняя судьбы

Такой контент не мог остаться незамеченным, и спустя три года активной работы на странице жителя Уральска собралось 1,3 млн подписчиков, а благотворительные проекты приобрели даже международный формат. Так, вес­ной 2023 года наш герой побывал в Африке, встречался там и помогал местным детям. Делал это, по сложившейся традиции, несмотря на погодные условия, в белой толстовке с капюшоном, очках и маске.

Человек в маске рассказал, что он и его небольшая команда также активно помогают бездомным животным. Это, как правило, остается за кадром. Также уроженец Уральска поделился тем, как они выбирают героев для многомиллионных проектов, когда речь идет о лечении и приобретении им недвижимости.

– Волонтеры из разных городов скидывают нам информацию о нуждающихся семьях. Также люди пишут в direct. Каждый наш ролик реален. Получающие помощь действительно не знают о том, что мы придем и собираемся решить их трудности. Мы отдаем предпочтение тем, кто, несмотря на жизненные трудности, изо всех сил работает, не опускает руки. Так, недавняя наша героиня, мать четверых детей, 17 лет работала на автомойке, у нее были проблемы со зрением, она с детьми жила в подвале при этой мойке. Но не сдавалась, – говорит Человек в маске об одной из получательниц помощи.

Действительно, история этой женщины не могла не вызвать сочувствие у казахстанцев. На снятом видео рассказывается история ее семьи, больше похожая на сюжет для кинофильма.

– Я 17 лет работаю на автомойке, обеспечиваю четверых детей. Глаза болят. Живем в подвале автомойки, снимаем жилье. Здесь очень холодно. Дверь не закрывается. Клиенты мойки заходят к нам, думают, что здесь туалет. Иногда по дому бегают крысы. Хочу сменить работу, но зрение не позволяет. Для меня самое главное, чтобы дети получили хорошее образование, – говорила женщина Человеку в маске.

После этого молодой человек сообщает ей о том, что тот самый день, когда она может уйти с ненавистной работы, наступил уже сегодня. Он вручает ей ключи от квартиры и обещает помочь с лечением.

– Мы купили этой семье квартиру, больше она не работает на автомойке. И подобных проектов у нас было немало. Главная наша награда – видеть, как искренне улыбается человек, – говорит наш герой.

Впрочем, на видео Человека в маске главные герои, как правило, рыдают... От неожиданности и, конечно же, от счастья.

Героями загадочного волонтера стала и семья глухонемых, воспитывающих 11-летнюю дочь. Девочка, несмотря на недуги мамы и папы, родилась здоровой. И ее мечта была – поговорить с родителями.

– Об их судьбе нам рассказали дальние родственники. Они до этого снимали времянку в Коянды, это недалеко от Астаны. Отец работал фасовщиком, а мать – швеей. Мы им купили двухкомнатную квартиру в столице. Если можно будет сделать операцию им, то они обязательно пройдут лечение. Пока это еще под вопросом, но мы постараемся сделать все возможное, – рассказал Человек в маске.

К сожалению, признается наш герой, обращений к ним гораздо больше, чем они могут осилить физически. Однако он и его команда не собираются сдаваться. Они уверены, что каждый из нас может творить добро и, объединившись все вместе, мы сделаем так, что счастливых людей на земле станет гораздо больше.

#помощь #волонтеры #благотворительность #Человек в маске #супергерой

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