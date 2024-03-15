Самый таинственный волонтер страны Человек в маске рассказал «Казахстанской правде» о том, что им движет, когда он помогает другим
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Ирина Логвинова
Есть в нашей стране человек, который вот уже более трех лет, делая благие дела, скрывает свою личность. Это ставший уже популярным на интернет-просторах Человек в маске. Мы связались с ним и попросили рассказать специально для наших читателей побольше о жизни неизвестного героя, чтобы понять, почему ему так важно сохранять анонимность, а также узнать о том, как Человек в маске выбирает героев для благотворительности и как сейчас обстоят дела у людей, которым он помог.