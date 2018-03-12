Самый высокий стеклянный мост в стране открыли в Китае

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Пешеходный стеклянный мост на высоте 1980 метров над уровнем моря открыли в горном ландшафтном парке Батайшань в городском округе Ваньюань (юго-западная китайская провинция Сычуань). Как сообщило в понедельник Центральное телевидение Китая, это самое высокое по этому показателю подобное сооружение на территории страны, передает ТАСС
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По данным телеканала, все желающие могут "пощекотать себе нервы" прогулкой между двумя горными пиками на высоте 186 метров над землей, что соответствует посещению крыши 66-этажного небоскреба. Длина висячего моста составляет 198 метров: при этом полотно выполнено из прозрачных стеклянных панелей шириной 2,5 метра.
Строительство было завершено в начале февраля, однако на протяжении месяца конструкция находилась в стадии опытной эксплуатации. Для широкой публики сооружение открылось лишь 10-11 марта. Общая стоимость проекта составила 10 млн юаней (около $1,58 млн).
Самый длинный стеклянный пешеходный мост был открыт в Китае 24 декабря 2017 года в провинции Хэбэй. Его длина составляет 488 метров, а ширина – около двух. Мост соединяет два горных пика в местечке Хунъягу в уезде Пиншань и сооружен на высоте 218 метров над простирающейся внизу долиной. Он уложен 1077 стеклянными панелями толщиной около 4 см, общий вес которых достигает 70 тонн.
Конструкция позволяет ему выдержать вес около 2 тыс. человек, однако одновременно на нем разрешено находиться только 500 посетителям.
Ранее звание самого длинного стеклянного моста в мире носила конструкция в национальном парке Чжанцзяцзе (центральная провинция Хунань). Длина моста, спроектированного израильским архитектором Хаимом Дотаном, составляет 430 метров, ширина – шесть метров.