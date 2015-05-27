Саринжипову предлагают подать в отставку

Политика
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Эльмира Киргеева
Программа об аккредитации высших учебных заведений Казахстана сорвана, считает мажилисмен Азат Перуашев, поэтому министру образования и науки Аслану Саринжипову стоит задуматься над отставкой. Об этом депутат заявил в ходе пленарного заседания в Мажилисе Парламента, передает корреспондент Kazpravda.kz. 

"Необходимо было с этого года целиком отказаться от аттестации и перейти к аккредитации вузов и учреждений ТИПО. Министерство образования и науки не справилось, нам сейчас рассказывают почему. Но это их недоработка. Вместо того, чтобы подтянуть работу либо заявить о своей неспособности ее выполнить, они приходят к нам и предлагают поменять закон. Есть поручение Президента, оно не выполнено, и нам говорят поменять закон. Проще поменять министра, чем менять законы каждый раз. У меня вопрос к господину министру из-за того, что вы сорвали практически выполнение Президента, сорвали план по переходу к аккредитации, к рыночным способам методики оценки образования, почему Вы не подаете в отставку, а требуете поменять закон?" – обратился депутат.

Министр не стал комментировать предложение об отставке в зале заседания, но ответил журналистам в кулуарах Парламента.

"Решение по министрам принимает Глава государства, он все видит, все оценит и примет решение, когда надо. Поэтому здесь я проблем особо не вижу. Я выполняю те задачи, которые ставит передо мной Глава государства, в министерстве налажена работа, стоят задачи, и мы работаем", – ответил Аслан Саринжипов.

В целом рассматриваемым в ходе сегодняшнего заседания вопросом были поправки в законодательство Казахстана по вопросам образования. Депутаты одобрили из в первом чтении.

"Законодательно закрепляется прохождение студентами обязательной производственной практики на предприятиях, начиная со второго курса обучения, что установит обязательство работодателей предоставлять рабочие места для прохождения практики, повысит ответственность отраслевых государственных органов, национальных компаний, предприятий по подготовке кадров", – пояснил глава МОН.

Также законопроектом закрепляется понятие "дуальное обучение", что также, по мнению разработчиков, позволит установить ответственность работодателя и учебного заведения при подготовке квалифицированных кадров с преобладанием производственного обучения и практики на предприятии.

Предлагается установить компетенцию уполномоченного органа по определению порядка организации и проведения обязательной производственной практики студентов вузов, а также организации дуального обучения.

Кроме того, предусматривается в качестве госгарантии бесплатное предоставление технического и профессионального образования с присвоением выпускникам установленного и повышенного уровня рабочей квалификации, что даст возможность молодежи получить первую рабочую профессию.

Внесена поправка, согласно которой госаттестация будет осуществляться только на уровнях дошкольного и школьного образования. В техническом и профессиональном, послесреднем, высшем и послевузовском образовании с 1 января 2017 года будет введена аккредитация, что обосновано тенденциями обеспечения независимой оценки качества образования.

Внесена норма о разработке уполномоченным органом требований к обязательной школьной форме для обучающихся в организациях начального, основного среднего, общего среднего образования.

"Также сейчас уже существует такое положение, что те, кто учится по госзаказу по медицинским направлениям, по сельскохозяйственным специальностям, будут отрабатывать в медучреждениях и сельскохозяйственных организациях не менее трех лет после окончания учебного заведения. В рассматриваемом сегодня законопроекте это распространяется и на другие специальности с 1 января 2017 года", – уточнил министр.

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