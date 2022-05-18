Сатыбалды Даулеталин: «Референдум – уникальная возможность для народа самому определить будущее страны»

Сегодня, 18 мая, под руководством Председателя Федерации профсоюзов РК Сатыбалды Даулеталина состоялось заседание Республиканского штаба Федерации профсоюзов РК по общественной поддержке Референдума.

Открывая заседание, Председатель ФПРК Сатыбалды Даулеталин отметил ключевую роль профсоюзного движения в информировании трудящихся о предлагаемых изменениях в Конституцию Республики Казахстан, и укреплении в сознании граждан ответственности за будущее страны.

«Предстоящий референдум - это важный шаг для нашей страны. Федерация профсоюзов РК, как крупнейшая общественная организация, защищающая права и интересы работников, заинтересована в проведении свободного всенародного голосования, нацеленного на выражение воли народа в формировании политики государства. Мы все понимаем, что Референдум – уникальная возможность для народа самому определить будущее нашей страны», - подчеркнул Сатыбалды Даулеталин.

Как отметил Председатель Федерации профсоюзов, Конституция - это договор между властью и народом.

«Власть в лице Главы государства сделала этот шаг, чтобы народ получил возможность полноправно выразить свою волю, тем самым придав новый импульс развитию самых главных демократических ценностей – прав и свобод гражданина. Это большой шаг по пути построения Нового Казахстана», - сказал Сатыбалды Даулеталин.

По его словам, 6 мая текущего года Федерация профсоюзов Республики Казахстан определила свою четкую позицию в Обращении к членам профсоюза, в котором объявила о начале работы по объективному информированию и разъяснению населению предлагаемых конституционных реформ.

6 мая в Федерации профсоюзов начал работу Республиканский штаб, а во всех областях - его региональные представительства.

Для эффективной координации деятельности штабов был утвержден единый план работы, предусматривающий серию встреч профсоюзных лидеров с трудовыми коллективами всех отраслей.

Сегодня участники онлайн-совещания подвели некоторые итоги работы штабов и наметили дальнейшие мероприятия по разъяснению конституционной реформы в трудовых коллективах.

Всего по стране Республиканским штабом и его филиалами будет проведено около 2 тыс. информационно-разъяснительных мероприятий.

По информации руководителя регионального штаба, председателя Профцентра Павлодарской области Динары Айтжановой, региональный штаб совместно с другими общественными организациями проводит сбалансированную информационную политику, расширив охват населения области информационными тренингами.

Председатель Карагандинского областного штаба по общественной поддержке референдума, председатель Профцентра Болат Жумабеков выразил инициативу участвовать не только в разъяснении реформы, но и организовать штаб наблюдателей от профсоюзов в рамках деятельности окружных и участковых избирательных комиссий.

Как сообщила коллегам руководитель Алматинского регионального штаба, председатель Профцентра Зауреш Умирбаева, из 200 запланированных мероприятий проведено 40 встреч с охватом порядка 3,5 тыс. членов профсоюза. В первичных профсоюзных организациях Алматы ежедневно проводится до 13 мероприятий.

Руководитель Республиканского штаба ФПРК по поддержке референдума, заместитель Председателя ФПРК Нурлан Утешев подчеркнул важность информационного обмена между региональными штабами.

«Деятельность региональных штабов с привлечением членов профсоюзов - людей различных профессий – это показатель эффективной работы профсоюзных организаций с трудовыми коллективами. В течение двух предстоящих недель мы намерены вовлечь в эту работу представителей всех 16 тыс. первичных профсоюзных организаций Федерации», - поделился планами Нурлан Утешев.

Поблагодарив коллег за активную разъяснительную работу, Председатель ФПРК Сатыбалды Даулеталин отметил, что для проведения широкой разъяснительной работы по конституционным поправкам необходимо использовать все профсоюзные диалоговые площадки, включая встречи в рамках акции «Как живешь, первичка?».

«Профсоюзы – самая демократичная организация, которая представлена работниками различных отраслей. Задача профлидеров донести до каждого члена профсоюза важность гражданской ответственности в принятии решения по конституционным изменениям. От того, какой выбор мы делаем, зависит будущее нашей страны», - заключил Сатыбалды Даулеталин.