Сборная Казахстана по хоккею досрочно вышла в топ-дивизион чемпионата мира
Сборная Казахстана досрочно выиграла путевку в топ-дивизион чемпионата мира по хоккею, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.
Команда Андрея Назарова одержала четвертую победу подряд на турнире в группе А первого дивизиона, который проходит в Кракове.
Казахстанцы в основное время со счетом 3:2 обыграли команду Польши. Дубль во встрече оформил форвард Роман Старченко, отличившийся на 37-й и 56-й минутах. Еще одна шайба на счету защитника Романа Савченко, он открыл счет в этом матче на 30-й минуте.
Таким образом, в четырех матчах сборная Казахстана набрала 12 максимально возможных очков. В субботу, 25 апреля, команда проведет заключительный матч турнира против Италии.