Сборная РК по кокпару готовится к Всемирным играм кочевников

Члены национальной сборной РК по кокпару провели второй в этом году учебно-тренировочный сбор. В августе в Центре олимпийской подготовки Енбекшиказахского района Алматинской области состоялись тренировки по общей физической подготовке, где спортсмены проходили физическую закалку.

Очередной учебно-тренировочный сбор прошел с 7 по 20 августа на спортивной базе «Атлетик» в г. Тараз Жамбылской области. На данном учебно-тренировочном сборе спортсмены проходили специальную подготовку и тренировались вместе с лошадьми.

Главный тренер по кокпару Куанышбек Курамаев проводит всестороннюю подготовку 24-хспортсменов национальной сборной. В составе команды сильнейшие спортсмены со всех регионов страны.

В составе национальной сборной Казахстана по кокпару выступают такие наездники как заслуженный мастер спорта РК Абылайхан Нышанбеков, чемпион Азии по кокпару – Курманбек Турганбек. Также честь страны будут защищать лучшие лошади: Нұрқасқа, Бүркіт, Заңғар, Найман, Кәмпит, Қаршыға.

Данные учебно-тренировочные сборы направлены на IV Всемирные игры кочевников. IV Всемирные игры кочевников, возрождающие традиции и боевой дух кочевников, состоятся в турецком городе Изник с 29 сентября по 2 октября.

В настоящее время «Центр национальных и конных видов спорта» прорабатывает подготовку национальных сборных команд по кокпару и казах курес.

Также ожидается участие таких национальных видов спорта, курируемых центром, как асық ату, аударыспақ, жамбы ату, тоғызқұмалақ, саятшылық (охота с беркутами), теңге ілу.