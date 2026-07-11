Сборы под эгидой ОСА и ISU

Сбор по шорт-треку пройдет с 19 по 27 июля. Нашу страну представят наставник Галым Хасанов, а также спортсмены Ян Кутовой и Бекнур Уразбеков. Вслед за ними с 27 июля по 4 августа стартуют УТС фигуристов. В КНР отправятся тренер Александра Брежнева и фигуристки Карина Шеина и Аделя Тулешова.

Под руководством ведущих специалистов ISU отечественные спорт­смены пройдут интенсивный курс по отработке техники. Все кандидатуры утверждены Национальным олимпийским комитетом РК.