Сборы под эгидой ОСА и ISU
Абзал Камбар
Наши спортсмены и тренеры примут участие в международных учебно-тренировочных сборах по шорт-треку и фигурному катанию в Харбине (КНР). Организаторами УТС выступают Олимпийский совет Азии (ОСА) и Международный союз конькобежцев (ISU) в рамках программы развития зимних дисциплин на континенте. Главная цель интенсива – подготовка резерва к крупнейшим стартам ближайших лет: юношеской Олимпиаде-2028 в Италии, Азиаде-2029 в Алматы и зимним Играм-2030 во Французских Альпах.