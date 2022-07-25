Сенатор Андрей Лукин встретился с сотрудниками департамента полиции города Нур-Султан

Депутат Сената Парламента РК Андрей Лукин посетил Управление местной полицейской службы департамента полиции и КГУ «Центр социального обслуживания «Қамқор» акимата города Нур-Султан, где встретился с сотрудниками управления и центра.

Руководство Управления местной полицейской службы и сотрудники рассказали сенатору о проводимой работе по профилактике правонарушений, охране общественного порядка, обеспечению безопасности дорожного движения, пресечению уголовных и административных правонарушений.

Андрей Лукин в свою очередь рассказал участникам встречи о законодательной работе Палаты.

Кроме того, парламентарий ознакомился с оказываемыми услугами, материальной и технической оснащенностью центра «Қамқор».

В завершение встречи сенатор поблагодарил всех за проведенные мероприятия и пожелал всем плодотворной работы.