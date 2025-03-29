В ходе мероприятия были обсуждены важные вопросы, касающиеся интенсивности информационного потока в современных медиа, его влияния на общественное сознание, а также качества коммуникации и этических норм, передает Kazpravda.kz

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28 марта в креативном хабе «ÓzgeEpic» в рамках проекта «Ғылыми кеш» состоялась лекция на тему «Медиадағы коммуникация: Ақпарат тасқынындағы дәлдік пен жауапкершілік», которую провела депутат Сената парламента РК, заместитель председателя Национального Курултая, медиаменеджер и известный журналист Бибигуль Жексенбай.

В ходе мероприятия были обсуждены важные вопросы, касающиеся интенсивности информационного потока в современных медиа, его влияния на общественное сознание, а также качества коммуникации и этических норм. В рамках лекции участникам были представлены способы повышения профессиональной квалификации в медиасфере, эффективного использования коммуникационных инструментов и ответственного распространения информации.

Кроме того, были подробно рассмотрены особенности коммуникации в эпоху информационного потока, методы борьбы с фейковыми новостями, вопросы ответственности в медиа и этических стандартов, новые возможности и риски цифровых медиа, а также навыки качественной подачи информации. Спикер также осветила роль социальных сетей в информационном пространстве, применение технологий искусственного интеллекта и ключевые тенденции в этой сфере.

Опираясь на многолетний опыт работы в журналистике, Бибигуль Жексенбай рассказала о ключевых трендах в информационном пространстве, ответственности медиа и новых моделях коммуникации, а также дала ценные советы молодым специалистам.

Лекция стала полезной площадкой для получения практического опыта как для медиаэкспертов, так и для студентов-журналистов и всех, кто интересуется информационной средой.