Сенатор Султанбек Макежанов ознакомился с ходом строительства транспортных развязок города Алматы

Депутат Сената Парламента РК Султанбек Макежанов в рамках рабочего визита в город Алматы посетил объекты строительства транспортных развязок на пересечении улицы Бухтарминская с Кульджинским трактом, улиц Саина – Акын Сара, Сейфуллина – Жансугурова.

Сенатор ознакомился с ходом строительно – монтажных работ на объектах и обсудил перспективы развития транспортной инфраструктуры города. Развязка на пересечении Кульджинского тракта с улицей Бухтарминской призвана разгрузить движение у «восточных ворот» города, связывающая восточную объездную автомобильную дорогу с аэропортом. После сдачи в эксплуатацию, планируемой на конец текущего года пропускная способность по улице Бухтарминской вырастет на 30%, а по Кульджинскому тракту – на 15%.

Вместе с тем, Султанбек Макежанов посетил общеобразовательную школу №7 и городскую больницу микрорайона Алатау Медеуского района, где ознакомился с подготовкой к новому учебному году и встретился с коллективом медицинского учреждения.

В ходе встреч парламентарий рассказал об итогах деятельности Палаты, подробно разъяснив ключевые нормы законов, принятых в ходе прошедшей сессии.