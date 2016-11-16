Сенсации не будет – мажилисмен Ашимбаев о совместном заседании Парламента

Политика
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Жания Уранкаева
Фото ©Kazpravda.kz
Сенсации на совместном заседании палат Парламента не будет. Об этом в кулуарах Мажилиса заявил председатель Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса РК Маулен Ашимбаев, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

"Думаю, что на совместном заседании будут рассмотрены вопросы, связанные с приближающимся Днем Независимости. Мы получим повестку и вас проинформируем. Думаю, что сенсации не будет, их у нас и так хватает, будем работать, это будет рабочее заседание", – заверил журналистов мажилисмен Ашимбаев. 

Напомним, председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин созвал совместное заседание палат Парламента, без упоминания вопросов повестки дня. 

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