Сенсации не будет – мажилисмен Ашимбаев о совместном заседании Парламента

Сенсации на совместном заседании палат Парламента не будет. Об этом в кулуарах Мажилиса заявил председатель Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса РК Маулен Ашимбаев, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
"Думаю, что на совместном заседании будут рассмотрены вопросы, связанные с приближающимся Днем Независимости. Мы получим повестку и вас проинформируем. Думаю, что сенсации не будет, их у нас и так хватает, будем работать, это будет рабочее заседание", – заверил журналистов мажилисмен Ашимбаев.
Напомним, председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин созвал
совместное заседание палат Парламента, без упоминания вопросов повестки дня.