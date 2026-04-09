В мероприятии приняли участие представители бизнес-сообщества и крупнейших отраслевых ассоциаций, объединяющих тысячи компаний и миллионы людей.

Партия и бизнес сообща будут работать на стабильное и устойчивое развитие страны, на создание условий для появления новых возможностей для предпринимателей, обеспечение роста экономики и повышение доходов казахстанцев. Посредством видеоконференцсвязи в заседании приняли участие все региональные филиалы партии.

В своем выступлении Ерлан Кошанов отметил, что за последние годы Президент последовательно формирует новую государственную модель. Она ориентирована на сильную экономику, справедливые правила игры и реальную поддержку предпринимателей, которые создают рабочие места, привлекают инвестиции и двигают страну вперед. Новая Конституция, широко поддержанная гражданами на референдуме, логически и политически закрепила этот курс. При этом, у партии и бизнеса общие цели – это построение Прогрессивного и Справедливого Казахстана. Поэтому AMANAT готова объединить свои усилия с бизнесом и вместе работать на благо страны и её граждан.

«У партии есть опыт, мощь и стремление работать. Мы всегда на передовой политики Президента. В самые важные моменты истории страны, именно мы объединяем другие политические институты. У нас уже есть рабочие площадки для активных людей. Есть молодежное крыло, есть женское крыло. Они объединяют десятки тысяч людей по всей стране. Это наш ядерный электорат. Бизнес тоже должен видеть в партии партнера. Уверенно приходить к нам. Знать, что здесь его услышат, здесь будут разбираться по существу и здесь будут добиваться решения его вопросов. Поэтому предлагаю, создать отдельное Предпринимательское крыло партии», - заявил председатель партии.

Ерлан Кошанов рассказал, что у партии уже наработан хороший опыт совместной работы с бизнесом. В этом вопрос особо значимую роль играет партийный Координационный совет, который стал результативной площадкой по системной защите интересов бизнеса и обеспечению постоянного диалога с предпринимательским сообществом. Проведено свыше 30 заседаний, на которых рассмотрено порядка 190 вопросов, охватывающих широкий спектр проблем – от доступа к рынкам и финансированию до налогового и инфраструктурного регулирования. Эффективной работе Совета во многом способствует непосредственное участие в качестве сопредседателя заместителя премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина.

Аналогичные партийные советы активно работают и в регионах. В ближайшее время они сосредоточатся на создании реестров проблемных вопросов местного бизнеса и будут добиваться их системного решения с участием акиматов и всех заинтересованных госорганов. В случае необходимости данные проблемы будут выноситься на республиканский уровень. Партия будет привлекать к работе региональных координационных советов наиболее активных местных предпринимателей. В дальнейшем они станут кадровым резервом партии.

Партия AMANAT также усиливает цифровые инструменты поддержки бизнеса. Запускается аналитическая платформа «Ashyk Amanat». Этот сервис должен объединить проблемные вопросы предпринимателей по всей стране и в конечном итоге стать конкретным инструментом, который обеспечит эффективный и предметный диалог между партией, Правительством и предпринимательским сообществом.

Спикер Мажилиса подчеркнул, что активное взаимодействие с бизнесом ведется фракцией партии AMANAT в Мажилисе. Представляя партийное большинство в Парламенте, фракция продвигает и совершенствует ключевые законы, направленные на поддержку предпринимательства, повышение прозрачности и снижение административных барьеров, а также контролирует их реализацию. Так, предметный диалог с представителями бизнес-сообщества и НПП «Атамекен» был выстроен при разработке новых Налогового, Строительного кодексов, закона о государственных закупках и других значимых законопроектов.

В рамках деятельности нового Предпринимательского крыла это взаимодействие будет системно усилено. Во фракции будут закреплены ответственные депутаты, которые будут на постоянной связи с активистами от бизнеса. Они будут заниматься продвижением инициатив бизнеса через законодательные механизмы и депутатские запросы, а также привлекать предпринимателей для участия в рабочих группах по разработке законопроектов.

В ходе своего выступления заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Серик Жумангарин отметил, что работа с обращениями бизнеса должна приводить к системным изменениям. По его словам, ключевая задача на сегодня – это переход от точечного реагирования к решениям на уровне правил и регулирования.

На мероприятии также выступили председатель Ассоциации переработчиков вторичного сырья Казахстана Батырбек Аубакиров, сопредседатель Ассоциации «Нефтегазового Совета Казахстана «PetroCouncil» Серик Амангалиев, генеральный директор ТОО «АЛЬПРИМА» Андрей Дегунков, председатель правления Ассоциации «Союз инвесторов Казахстана» Рустам Журсунов и другие.

По итогам встречи состоялось вступление в ряды партии представителей крупного бизнеса и МСБ. Так, членом партии AMANAT стал заместитель председателя правления Союза торговых сетей РК Эльбеги Абдиев, член Казахстанской ассоциации налоговых консультантов Айжан Балакешова и акционер ТОО «Integra Construction KZ» Муталип Шахмурат. Пополнили ряды партийцев также президент Ассоциации IT компаний Казахстана, член Координационного совета Айымгуль Абилева, исполнительный директор Общественного фонда «Energy Monitor» Нурлан Жумагулов, председатель Комитета обрабатывающей промышленности НПП РК «Атамекен» Канат Ибраев, президент Ассоциации «ФармМедИндустрия Казахстана» Руслан Султанов и председатель правления «Казахстанская электроэнергетическая ассоциация» Талгат Темирханов.

По итогам встречи состоялось торжественное вручение благодарственных писем от Главы государства и партийных наград членам Координационного совета при партии и представителям бизнес-сообщества за вклад в развитие страны.