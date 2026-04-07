Секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама, глава Центрального организационного комитета партии Ле Минь Хунг избран на первой сессии Национального собрания страны 16 созыва премьер-министром Социалистической Республики Вьетнам, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

«Национальное собрание проголосовало за утверждение резолюции об избрании товарища Ле Минь Хунга, члена Политбюро, секретаря Центрального комитета партии, главы Центрального организационного комитета и члена 16-го Национального собрания, на пост премьер-министра Социалистической Республики Вьетнам на срок 2026-2031 годов», - говорится в сообщении вьетнамского государственного новостного агентства VNA.

Новый премьер-министр страны принес присягу и обратился с речью к депутатам Национального собрания, сообщает агентство.

Ранее Национальная ассамблея Вьетнама избрала генерального секретаря Коммунистической партии То Лама президентом страны сроком на пять лет.