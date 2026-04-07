То Лам избран президентом Вьетнама

Айман Аманжолова
корреспондент

Национальная ассамблея Вьетнама избрала генерального секретаря Коммунистической партии То Лама президентом страны сроком на пять лет, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Коммерсантъ

Как сообщает Reuters, кандидатура То Лама, который ранее возглавлял службу общественной безопасности, была окончательно утверждена в конце марта. В январе он был переизбран на второй срок в качестве генсека партии.

Аналитики отмечают, что совмещение двух высших постов знаменует отход от традиционной системы коллективного руководства Вьетнама и консолидацию власти в руках одной фигуры. Это может привести к усилению вертикали власти и ускорению принятия решений для развития экономики, отмечает Reuters.

То Лам уже занимал оба поста несколько месяцев после смерти в 2024 году Нгуен Фу Чонга. В свой первый срок То Лам начал масштабные экономические реформы. После переизбрания он пообещал добиваться «двузначного роста» с помощью новой модели развития, которая меньше зависит от низкозатратного производства — основы экспортного бума Вьетнама, на котором зарабатывали иностранные корпорации.

 

