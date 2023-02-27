Серик Сапиев высказался о потасовке с молодым борцом на турнире в Алматы

На турнире по batyrball в городе Алматы произошла потасовка между олимпийским чемпионом по боксу Сериком Сапиевым и одним из молодых борцов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz .

Скриншот с видео youtube.com/@NAIZATV

Соревнования прошли в рамках турнира NAIZA 49 в Алматы, в них выступили 8 команд по batyrball. Одну из них – Karagandy Sport Academy – представлял известный казахстанский спортсмен олимпийский чемпион Серик Сапиев.

В одном из эпизодов борец Зелимхан Мусиханов – представитель команды топового файтера Артема Резникова Sever-Yug – жестко бросил Сапиева на настил. В итоге в клетке чуть не возникла потасовка. Сапиева и его соперника пришлось успокаивать другим членам команд. Спортсменов удалось разнять. Однако стороны продолжили выяснять отношения уже в раздевалке.

Позже тренер борца Мусиханова Александр Гольцман прокомментировал инцидент. «Во-первых, мой ученик, Зелимхан, не знал, что Серик Сапиев – олимпийский чемпион. Я не смог сразу подойти к нему, так как меня держали. После он подошел ко мне и сказал: «Агай, я не знал, что он олимпийский чемпион». Ну, действительно, парень пришел с улицы, на тренировки приезжает издалека. Повторюсь, он не знал, что он олимпийский чемпион. Так что не обижайтесь.

Во-вторых, я тоже разозлился из-за случившегося. Возможно, сказалось то, что я тренер и постоянно работаю с маленькими ребятами. Немного погорячился. Но после, когда все уже разошлись, подошел к Серику ага и поговорил с ним и объяснил ему ситуацию, чтобы он не обижался. Пожали друг другу руки. Он тоже сказал: «На эмоциях все бывает. Претензий нет».

Высказался о потасовке и Серик Сапиев.

«Обычная ситуация, которая может произойти в единоборствах. Я так считаю. Такая ситуация происходит и в борьбе, и на футбольном поле, и везде. Но после игры все должны оставаться друзьями. Я в ринге не жалею своих соперников, но после боя мы друзья. Из-за чего такая ситуация произошла? Когда у нас закончилась игра, я иду жать руку, улыбаюсь своим оппонентам: «Ну, бывает, такая ситуация». Мне здесь с эмоциями что-то говорят в ответ. Я с добром, ко мне с негативом. Из-за этого получилось, что опять ответил негативно, и получилась такая ситуация, и всё», – прокомментировал титулованный спортсмен.