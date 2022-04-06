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Сеять готовятся и животноводы
Рысбек Жантыкеев, Акмолинская область

При подготовке к посевной многое решают наличие материального ресурса, налаженные партнерские связи и, конечно, опыт.

Все это имеется у крупных агроформирований, поэтому к севу им готовиться легче. Другое дело – хозяйства, имеющие по местным меркам небольшие поля.

...В отделе сельского хозяйства Шортандинского района Акмолинской области сообщили: таких хозяйств немало, и они тоже деятельно готовятся к выходу в поле. Одно из них – ТОО семейного типа «Тулпар», созданное фермером Дамиром Сарсембековым. При встрече аграрий и предприниматель рассказал, что вначале он занимался откормом скота, закупаемого у местного населения.

Со временем понял, что без собственной кормовой базы перспектив для дальнейшего развития бизнеса нет. Первую борозду на весеннем поле проложил в 2017 году. За истекшее пятилетие площадь фермерской пашни достигла 200 гектаров. Совсем немного, если сравнивать с крупными зерновыми хозяйствами, однако посевная и для тулпаровцев – напряженная пора.

– На селе найти опытных механизаторов трудно, а во время полевых работ и подавно, – говорит собеседник. – Поэтому за трактор с прицепными агрегатами – плугом, бороной, сеялкой – нередко сажусь сам, помогаю своим работникам. Не остаются в стороне и домочадцы: супруга варит обеды и полдники для полевого стана. В помощницах у нее старшая дочь. Отец-пенсионер тоже не желает оставаться в стороне, становится на время посевной охранником полевой техники. В общем, дело у нас семейное, и работаем мы сообща!

«Как обстоит с подготовкой к старту работ?» – спрашиваю фермера. В ответ Дамир дает полный расклад своих дел на начало апреля. В хозяйстве четыре трактора «Беларусь», три из которых, как говорится, видали виды – работают с 90-х годов минувшего века. Самый «молодой» и тот 2018 года выпуска. Правда, по заверениям хозяина, и старая, и новая техника, включая прицепные агрегаты, на ходу, ждет своего часа.

Нынче Дамиру Сарсембекову выделили дополнительную землю, и гектары вчерашнего животновода – а теперь еще и хлебороба – увеличились более чем вдвое. Поэтому и объем семян, требуемый для посева, измеряется уже десятками тонн.

Глава «Тулпара» сообщил, что каждый год закупает семена в НИИ зернового хозяйства им. А. Бараева. Поступит так и нынче, благо институт находится в одном районе, и за качество приобретенных семян можно не беспокоиться. А вот отголоски нежелательных последствий антироссийских санкций начинают сказываться: подорожали запчасти к технике, гербициды и минеральные удобрения.

– Хорошо, что в соседнем городе есть давний знакомый – владелец магазина запчастей для сельхозтехники, – говорит Дамир. – Отпускает в долг. Рассчитываемся, когда уже соберем урожай. С гербицидами и удобрениями обстоит сложнее, продавцы требуют оплаты без просрочки, чего сделать иногда не под силу.

Казалось бы, на скотном дворе у фермера горы навоза, однако одной органики для полей недостаточно. Польза от нее, безусловно, есть, в особенности для сохранения и обогащения гумусного слоя. Однако развитие растений, формирование колоса и другие процессы зависят от наличия в почве тех самых минеральных удобрений, которые, как и многое другое, нужное, поднялись в цене.

Впрочем, наличие этих проблем не повод, чтобы упрекнуть местные власти. Они, по мнению фермера, помогают чем могут – тем же удешевленным дизельным топливом не только для сева, но и уборочной, государственными программами.

Да и надежды на будущий урожай все же есть: нынче осадков выпало больше, чем год назад, и земля получает заботу от пахаря, а это никогда не проходит бесследно.

К слову, в минувшем засушливом году в Шортандинском районе было получено по 12,3 центнера зерновых – лучший результат в разрезе районов Акмолинской области. Нынче шортандинцы наст­роены собрать не меньше и даже улучшить прежний показатель.

По информации отдела сельского хозяйства района, яровое поле в этом году составит 242,9 тыс. га. Как и раньше, пшеничный клин – самый большой: 182,4 тыс. га, или 87,3% от общего поля. В структуре посевов – ячмень, овес, бобовые, масличные и кормовые культуры. В посевной примут участие 77 агроформирований, в том числе 36 товариществ, остальные – фермерские хозяйства.

Скрупулезными подсчетами имею­щихся ресурсов, затрат, хлопотами и ожиданиями встречи с полем живут нынче труженики полей. Разнятся потенциал и масштабы участвующих в земледельческом сезоне агроформирований. Сходны они в одном – в стремлении работать с землей и надеждами на то, что она отзовется урожаем.

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