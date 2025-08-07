В торжественной церемонии открытия предприятия принял участие аким области Ербол Карашукеев,­ который в своем выступлении подчеркнул, что развитие производственной инфраструктуры и активное привлечение инвестиций являются ключевыми задачами, поставленными Главой государства Касым-Жомартом Токаевым.

– Главное в таких проектах не только экономические показатели, но и то, что они напрямую влияют на жизнь людей: создаются рабочие места, развивается село, граждане получают новые возможности. Важно, чтобы каждый житель мог купить эту воду в ближайшем магазине. Мы должны формировать спрос на товары местного производства, – отметил аким области.

Местное население с оптимизмом восприняло новость об открытии завода, так как предприя­тие создает новые возможности для сельчан, способствует развитию инфраструктуры района. На первом этапе здесь трудоустроены 15 местных жителей. В будущем планируется увеличение численности штатных сотрудников.

Проект реализован за счет частных финансовых вложений. Общий объем инвестиций составил 400 млн тенге. Завод «Ақсай Жуалы» оснащен современным оборудованием, что позволяет выпускать высококачественную продукцию. Мощность предприятия – 80 тонн минеральной воды в сутки.

Производители уверены, что вода, обладающая полезными свойствами и уникальным составом, станет привлекательной для потребителей как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Планируется, что продукция предприятия «Ақсай Жуалы» будет поставляться не только на прилавки местных магазинов, но и в крупные города страны, включая Астану, Алматы, Шымкент, Кызылорду, Атырау, Уральск, Актау и другие.

По информации областного акимата, за первое полугодие объем инвестиций в основной капитал в регионе составил 301,8 млрд тенге, что на 48,1% выше аналогичных показателей прошлого года. Значительный рост денежных вливаний свидетельствует о повышении интереса инвесторов к экономическому потенциалу области.

Увеличение объемов вложений стало возможным главным образом благодаря улучшению инвестиционного климата и поддержке бизнеса со стороны местных властей. Новые проекты охватывают различные сектора экономики, включая промышленность, сельское хозяйство, энергетику.

Всего в текущем году планируется реализовать 30 инвестиционных проектов. Ожидается, что реализация данных инициатив не только укрепит экономическую базу региона, но и создаст более 1 140 новых рабочих мест.