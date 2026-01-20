Аким района Бейбут Исманов, подводя итоги и обозначая приоритеты развития, в частности, отметил, что в Кызылжарском районе 68 сел, из которых 42 населенных пункта (60%) обеспечены водой в домах. В них проживают порядка 37 тыс. человек, что составляет около 80% населения района.

С 2023 года здесь реализуется масштабный проект «Реконструкция Соколовского группового водопровода». Работы ведутся сразу в десяти селах, включая Архангельское, Новокаменку, Пеньково, Долматово, Красноярку, Кустовое, Затон, Виноградовку, Боровское и Желяково. Продолжается строительство сетей, установка колодцев и гидрантов. Общая стоимость проекта – 5,87 млрд тенге, при этом значительная часть средств уже освоена, а готовность сетей превышает 80%. Параллельно решается вопрос водоснабжения сел Соколовка и Барневка, где ведется строительство разводящих сетей. Завершение данных проектов запланировано на этот год.

А в малых населенных пунктах нашли альтернативное решение. В пяти селах установлены блок-модули очистки воды, вскоре такие комплексы появятся еще в трех. Это позволит обеспечить людей качественной питьевой водой даже там, где строительство магистральных сетей экономически затруднено.

Развитие инфраструктуры напрямую связано с улучшением условий жизни. В сфере жилищного строительства в селе Бесколь завершено возведение второго пятиэтажного 50-квартирного дома. Всего в районе в очереди на жилье стоят 946 человек, включая многодетные семьи, детей-сирот и социально уязвимые категории населения. Для их поддержки построен 21 индивидуальный жилой дом в селах Байтерек и Бесколь.

Значительные средства направляются на образование. В 2025 году на капитальный и текущий ремонт объек­тов образования выделено 233 млн тенге. Проведен капитальный ремонт школы-лицея «Парасат», обновлены еще четыре школы, закуплены современные кабинеты, оборудование, мебель и спортинвентарь. Для подвоза школьников приобретены два новых автобуса. Важным шагом станет строительство нового среднего общеобразовательного учреждения на 120 мест, этот проект уже прошел государственную экспертизу.

Активно развивается и система здравоохранения. В рамках модернизации сельской медицины завершено строительство десяти объектов, в том числе фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и одного медпункта. В Бесколе началось строительство современной поликлиники на 300 посещений в смену. Район ставит задачу поэтапно заменить еще девять ветхих мед­объектов новыми зданиями.

Особое внимание уделяется спорту и активному образу жизни. За ­последние годы в 14 селах построе­но 17 спортивных комплексов, в 30 – установлены 42 детские игровые площадки. Новые объекты ­появились в Соколовке, Новокаменке, Бесколе. В 2026 году установят еще три игровые площадки.

Как отметил аким района Бейбут Исманов, результаты этой системной работы уже видны: Кызылжарский район на протяжении последних шести лет занимает лидирующие позиции в области, а по итогам Народных игр команда района заняла первое общекомандное место.

Шаг за шагом Кызылжарский район создает комфортные условия для жизни и работы людей.