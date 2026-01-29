В декабре прошлого года прозвучали две новости, связанные с усть-каменогорским машиностроительным предприятием: первая – завод вошел в Реестр казахстанских товаропроизводителей, вторая – он стал партнером такого гиганта, как Каспийский трубопроводный консорциум (КТК). Восток страны готов обеспечивать нефте­транспортников запорной арматурой, насосами, электро­двигателями, комплектующими, технологиями.

...Когда в бывшей советской стране принимали решение о развитии арматуростроения в Восточном Казахстане, решаю­щими аргументами стали исторически развитый здесь горно-металлургический профиль, а также сильная школа технических и инженерных кадров. Новый завод призван был обеспечить трубопроводным оборудованием месторождения углеводородов прежде всего в Западной Сибири.

Стройка стартовала в 1973-м, а в 1976-м потребителям отправилась первая партия из почти 2,4 тыс. штампосварных изделий Казтяжпромарматуры – со сниженным весом, меньшими размерами и более низкой стоимостью по сравнению с литьем. В следующем году предприятие приступило к серийному выпус­ку клиновых задвижек – сложных крупногабаритных агрегатов диаметром один метр, необходимых для перекрытия потока в промышленных трубах.

Чуть позже начало действовать собственное сталелитейное производство. И в 90-е в номенклатуре Казтяжпромарматуры значилось уже 12 наименований сложнейших изделий: задвижек, затворов, клапанов, в том числе для атомных электрических станций, а также шаровых кранов, промышленных холодильников…

Сегодня Усть-Каменогорский арматурный завод по-прежнему сохраняет статус крупного производителя нефтетранспортного оборудования. География его поставок огромна. По словам специалистов, еще в нулевые в силу специфики продукции машиностроители перешли на международную систему менедж­мента качества. Если ты выпускаешь изделия, рассчитанные на работу при давлении до 350 атмосфер и в среде с температурой 590 градусов по Цельсию, должна быть полная уверенность, что используемый сплав особо прочный, с высокой чистотой обработки. Доля казахстанского содержания в продукции «востока» – больше 80%!

«Помимо нефтегазовой сферы, мы обеспечиваем химическую и металлургическую отрасли, предприятия энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, – пояснили на заводе. – За полвека завод накопил уникальный опыт конструирования и производства, каждый этап контролируется испытаниями».

На сегодня усть-каменогорское машиностроительное предприятие прошло масштабную модернизацию, только за пос­леднее десятилетие компания инвестировала в переоснащение более 500 млн тенге. Старый станочный парк практически полностью замещен современными комплексами. Например, действует роботизированный сварочный комплекс – робот позволяет создавать детали без шва и, соответственно, увеличивать срок службы задвижек.

Имеется своя лаборатория качества, которая дает гарантию на всю продукцию. Если раньше в заводских цехах царила узнавае­мая атмосфера с грохочущим оборудованием, запахом машинного масла, фонтанами искр от сварки, то сейчас здесь работает почти бесшумная автоматика, кругом чистота и порядок.

«Исходное сырье – стальное и чугунное литье, – пояснили на заводе. – Конечная продукция – оборудование с высокой степенью сложности и готовности под маркой «Сделано в Казахстане». Это то, к чему стремится каждый производитель, понимающий важность импортозамещения».

Головной болью для машиностроительного предприятия, впрочем, как и для других индустриальных гигантов, остается подготовка квалифицированных кадров. Завод с удовольствием берет студентов на производственную практику, вкладывается в обновление материально-технической базы колледжей, поддерживает чемпионаты WorldSkills. По словам специалистов, подготовить технаря, который на «ты» с современным станком с числовым программным управлением, дело не одного дня. Кроме того, от персонала требуется понимание непрерывности технологического процесса. В идеале по итогам практики у будущих выпускников колледжей и вузов должно сложиться целостное представление о задачах предприятия, технологических цепочках, ежедневных производственных планах.

Предприятие вошло в Реестр­ казахстанских товаропроизводителей. «Для нас это шанс участвовать в реализации стратегических индустриальных инициатив, а значит, получать устойчивую загрузку мощнос­тей. Это критически важно для инфраструктурных проектов, где недопустима контрафакт­ная и псевдолокализованная продукция. Использование оборудования, не имеющего подтвержденного происхождения и реального производственного цикла, создает повышенные технологические, аварийные и экологические риски, особенно на объектах нефтегазового комплекса и критической инфраструктуры», – подчеркивают специалисты.