Редкое хобби

Сейчас можно уверенно сказать: вряд ли кто-то в регионе знает птиц лучше Каримжана Шаяхметовича. В своем увлечении – наблюдении за пернатыми в естественной среде – павлодарский пенсионер объединил азарт фотографа и страсть любителя природы с научным подходом. Не просто запечатлеть красивый кадр, но обязательно идентифицировать птицу, изучить ее повадки, чтобы следующий сеанс фотоохоты принес больший результат.

При этом профессия Каримжана Жакенова никакого отношения к биологии не имеет – он металлург с большим стажем. Родился на станции Перекатной тогда еще существовавшей Тургайской облас­ти, учился в Темиртау, а в Павлодар приехал в 1977 году. Работал на тракторном заводе, Экибастузской ГРЭС-1, а затем 23 года, вплоть до выхода на заслуженный отдых, трудился на ПНХЗ.

– Природу всегда любил. Но вот точкой отсчета моего увлечения можно считать апрель 2012 года. Мы с супругой гуляли по набережной (у меня уже была мыльница, приобрел для пополнения семейного фотоархива), и наше внимание привлекла стайка ярких птичек на верхушках сосен. Я их сфотографировал, дома увеличил и удивился их красоте. Появился интерес: а что же за птицы мне попались? Полез в Интернет, оказалось – щеглы. Ну а дальше – больше: я рыбак, и вот сидя в камышах, в ожидании поклевки, стал все чаще наблюдать за птицами. Потом даже решился купить профессиональную камеру, и, представляете, мне продавец в магазине электроники сразу же предложил фотоаппарат, у которого была встроенная функция наблюдения за птицами. Этот Kodak до сих пор в строю, хотя, конечно, есть у меня и другие зеркалки: и с суперзумом, и с сильным объек­тивом, и с экстендером, – рассказывает Каримжан Жакенов.

Вот так 13 лет назад увлекся настолько, что почти все свое свободное время стал посвящать фотоохоте. Работал он тогда посменно и, бывало, возвращаясь с завода, даже не отдыхал, а сразу отправлялся на машине в пойму, в степь, в Чалдай, чтобы удовлетворить свой интерес орнитолога-любителя. С выходом на пенсию времени для хобби стало больше. Конечно же, немало внимания уделял поиску информации – выписывал книги, журналы, искал сведения во Всемирной паутине.

– К сожалению, большая часть данных либо очень общего плана, либо относится к Америке, Европе, ну в лучшем случае к России. Это, кстати, и детских энциклопедий касается – в них представлены попугаи, страусы, павлины, которых у нас и быть не может в дикой природе, – продолжает краевед. – И неудивительно, что тогда мне все местные виды, кроме городских воробьев, голубей, сорок и ворон, казались редкими. Ну пусть с десяток видов я знал. А как присмотрелся – вот это разнообразие! Но поначалу я не задумывался о построении кадра. Поймал сороку – на фото полхвоста нет, но ведь видно, что это сорока, и меня это устраивало. А потом стал понимать, что нужно постараться, чтобы ту красоту, что вижу я, увидел и еще кто-то. И кроме того, возник научный интерес. А как потом идентифицировать птицу, если не всю ее видно на снимке?

Золотистая щурка

Во многом бердвотчинг (так во всем мире называют наблюдение за птицами) – дело удачи: сколько бы знаний у тебя ни было, а без нее никак. Каримжан Шаяхметович приводит такие примеры: каждый год любуется маневренными полетами черных стрижей во дворах города, но четко сфотографировать их не получается, потому что и летают они стремительно, и ни разу он не видел стрижа сидящим. Или еще: неясыть – вид совы – не самая редкая птица для Прииртышья, но в его объективе побывала лишь один раз, характерная для области савка – дважды. Просто не везло.

Озеро удачи

И оттого невероятной удачей автор считает сфотографированного орлана-длиннохвоста. Одним из самых любимых мест для съемки Каримжан Шаяхметович называет озеро-накопитель недалеко от поселка Пограничник сельской зоны Аксу. Водоем большой, глубокий, с рыбой, но рыбачить там запрещено. Зато здесь он снимал краснокнижных кудрявого пеликана, черноголового хохотуна, орлана-белохвоста и лебедя-кликуна, да и множество других птиц. Но главная встреча состоялась в прошлом году, 3 мая.

– Я еще только подъезжал, а с земли взлетела крупная птица, – вспоминает фотограф. – Вижу, что для орлана-белохвоста мелковата, но при этом крупнее, чем степной орел. Короче, полдня там ездил, фотографировал в высоте, издалека. И уже дома, увидев снимки и занявшись поиском, обомлел – да это орлан-долгохвост!

Удивительным было не только то, что у птицы статус вымирающей, но и что гнездится она чаще в Монголии, Китае, Пакистане, Индии, а на территории Павлодарской области ее фиксировали больше полувека назад.

– Когда я только начал увлекаться птицами, мне попался справочник-определитель, сос­тавленный биологами нашего пединститута Базарбековым и Ляховым. Небольшая брошюрка, выпущенная в 90-х. С Олегом Ляховым мы после не раз определяли вид сфотографированных мною птиц. К сожалению, обоих авторов уже нет с нами. Так вот, в этом определителе упоминается орлан-долгохвост – якобы в шестьдесят каком-то году егерь видел эту птицу, и все. Думаю, что эти мои фотографии – единственные, сделанные на территории нашей области, если не всего Казахстана, – поясняет Каримжан Шаяхметович.

После первой встречи фото­граф приезжал на озеро каждые два дня, видел птицу далеко в небе, но второе свидание с орланом-долгохвостом случилось лишь 28 мая. Хищник позволил сделать нужные фото, и с тех пор Каримжан Шаяхметович его не встречал. Кстати, он отмечает, что хищников легче идентифицировать – по цвету клюва, перьев, длине хвоста, да их просто меньше, в отличие от мелких птиц, у которых может быть по 10–12 смежных видов. Например, только уток он заснял 19 видов.

На этом же озере получилось сделать фото необычной усатой синицы. Чтобы сфотографировать красавца самца, Каримжану Жакенову пришлось полдня в болотных сапогах простоять, прячась в камышах – никак осторожный красавчик не приближался к фотографу. А вот снимков неприметной самочки получилось несколько – оказалось, что рядом гнездо с птенцами, и мамочка должна была кормить своих малышей, чего бы это ей ни стоило, так что даже близость человека ее не останавливала.

Удивительные цифры

Ученые утверждают: в Павлодарской области водятся примерно 280 видов птиц. Это как оседлые, так и кочующие, и перелетные пернатые. Статистика эта сложилась еще в советский период, долгие годы не обновлялась и, откровенно говоря, во многом была теоретической. Базой можно было считать две работы профессиональных био­логов – тот самый «Определитель птиц» Базарбекова и Ляхова, выпущенный в 1992 году, и справочник «Птицы Прииртышья» Соломатина и Шайморданова, датированный 2005 годом.

– Сейчас в моей фотоколлекции – около 220 идентифицированных видов, из них 19 птиц, которые занесены в Красную книгу Казахстана, в Международную красную книгу – степной орел, орел-могильник, беркут, лебедь-кликун, серый журавль и журавль-красавка, савка, кречетка и другие, – говорит фотограф. – А вот снимки черного аиста, зимняка, джека, или вихляя, самца утки луток и самца утки морянки, морского зуйка и еще нескольких птиц получились нечеткими, так что я их в свою точную статистику не включаю. Дважды видел большую выпь, коростеля, но не успел их сфотографировать. Козодой попался лишь один раз в Баянауле – сидевшая на сосне птица буквально слилась с веткой благодаря своей расцветке. К тому же у нее интересная особенность – птица имеет слабые лапки, а потому сидит на пузе, и от этого ее еще сложнее заметить.

Козодой на баянаульской сосне

Из проверенных источников Каримжан Жакенов знает, что в области встречаются белая сова, обыкновенная сойка, кедровка, мухоловка-белошейка, дрофа, дупель, но ему эти птицы все еще не попадались.

– Долго мне не давалась перепелка. Часто на рыбалке слышал ее голос: «спать пора, спать пора» – на эту фразу очень похоже, но сфотографировать никак не мог, – продолжает Каримжан Жакенов. – И вот как-то осенью в районе села Байдала, когда уже завершился сенокос в пойме Иртыша, на проселочной дороге мне попалась перепелка, но снять смог ее только через лобовое стекло – с бликами и пересветом. Пока остановил машину, вышел, сделал несколько шагов – потерял из виду, ведь окраска у перепелки идеальная, чтобы слиться со скошенной стерней. И тут вдруг – вспорхнула прям из-под моих ног и улетела. Думал, что буду довольствоваться тем, что имею, и потом долго вообще не встречал эту птицу, ведь она вылетает обычно по ночам. Но судьба подарила мне шанс спустя несколько лет – прямо в городе, в парке у центральной мечети увидел бегущую перепелку. Фотоаппарат практически всегда со мной, так что я – за ней. Птичка просто бежала – через решетчатую ограду, через проезжую часть, мне тоже пришлось пробежаться – к калитке, потом во двор, где я наконец ее и сфотографировал. У себя же во дворе после нескольких лет фотоохоты в степях и лугах!

Так что отступать – не в правилах Каримжана Жакенова. И даже отсутствие фотоаппарата его не останавливало: как-то во время прогулки на набережной увидел на сосне клеста, которого еще не снимал прежде, тут же вызвал такси до дома, чтобы взять камеру, на этой же машине вернулся и сделал-таки редкое фото. Сам удивился, что птица буквально дождалась своего фотографа, хотя за эти полчаса могла не раз улететь. А за черным жаворонком ездил за 200 км – он впервые попался на глаза, когда Каримжан Шаяхметович рыбачил за Экибастузом. Решил, что надо запечатлеть, и специально туда возвращался, а потом оказалось, что вот он, под боком – в пригороде Павлодара множество жаворонков.

Видеть прекрасное и беречь природу

Орнитолог-любитель не берется­ оценить, сколько километров он наездил в поисках удачного кад­ра, но признается: машина его порой нагрузки не выдерживает – на проселочных дорогах или вообще по бездорожью наезжал он и на коряги, и на камни, которые портили транспорт. Но огорчает фотолюбителя не это.

– Мусора сколько в наших степях и лесах, вы не представляете! – сокрушается краевед. – Казалось бы, десятки километров от населенных пунктов, а то тут, то там кучи хлама – даже диваны встречал. До полигонов машины с мусором просто не доезжают – вываливают все это в степи, чтобы сэкономить, ведь на полигоне за каждую машину берут деньги. Думаю, нужно изменить принцип и добавить стимулирующий фактор: привез мусор на официальную свалку – получи оплату. Но и в целом у нас в стране еще не хватает культуры поведения на природе – это можно сказать и об отдыхающих, и о рыбаках…

Встреча с варакушкой на даче

После беседы с Каримжаном Шаяхметовичем понимаешь, как много прекрасного мы не замечаем вокруг. По его словам, до четверти всех своих снимков он сделал в черте Павлодара. Город стоит на правом берегу Иртыша, на левом – пойма, и неудивительно, что птицы разных видов залетают и в городские парки. Но только видит их не каждый.

– Как-то нас пригласили друзья на дачу – просто отдохнуть. И там я увидел небольшую яркую птицу – варакушку. У нее на грудке перья ярко-синего и оранжевого цветов. Тут же сфотографировал, показываю хозяевам дачи, а они удивляются – 50 лет держат дачу и ни разу не замечали прежде такого соседа, – улыбаясь, рассказывает мой собеседник.

Замечать прекрасное и стараться­ беречь природу – этому учит павлодарцев Каримжан Жакенов. В том числе на своих фотовыставках, на встречах с молодежью и школьниками в рамках работы общественного объединения «Дом географии», активным участников которого несколько лет назад стал фотограф-любитель.

Сейчас завершается работа над большим фотоальбомом птиц Прииртышья со снимками Каримжана Жакенова – сборник уже готовится к печати, а финансирует проект спонсор павлодарских общественников – ТОО «Ертис гидрометаллургический комбинат». И это будет действительно уникальный альбом – самый полный, красочный, подтверждающий научные данные о разнообразии птичьего мира Павлодарской области. Ну а автор надеется, что это издание будет полезно как школьникам, студентам, преподавателям, так и всем неравнодушным казахстанцам, кто задумывается о будущем редких и исчезающих видов птиц не только в Казахстане, но и на всей Земле.