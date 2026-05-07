Искали сакуру – нашли весну

Статьи,Вокруг нас
Раушан Бостанова
старший корреспондент отдела политики

Утро в одном из городских скверов. Приятно видеть, что люди чаще смотрят куда-то вверх, чем в телефоны. Не на вывески – на ветки. Белые и розовые соцветия держатся недолго, и это чувствуется почти физически: прохожие замедляют шаг, кто-то осторожно касается лепестков, кто-то делает десятки снимков подряд – чтобы поймать то самое мгновение. Воздух будто становится гуще. И ты читаешь ароматы: сирень, яблоня, свежая трава...

фото Игоря Бургандинова

– Мы вообще-то шли искать сакуру, – улыбается девушка с камерой, – а нашли просто очень красивую весну.

Столица словно наверстывает упущенное. Холодная осень оставляет ощущение долгой зимы, зато апрель, не сдерживаясь, раскрасил город. За несколько дней расцвели аллеи, скверы, парки. Особенно это заметно в старых районах, где яблони и сирень, выстроившись в творческую задумку садового дизайнера, теперь дают плотное, почти садовое цветение.

И горожане стараются не упус­тить эти дни. В обеденный перерыв люди выходят на короткие прогулки – пройтись, вдохнуть, просто посмотреть. Кто-то задерживается на десять минут, кто-то – на полчаса. Релакс!

– После офиса это лучше любого отдыха, – говорит мужчина, прислоняясь к спинке скамейки, улыбаясь солнечным лучам, пробивающимся сквозь листву берез.

Молодая мама рядом качает коляску:

– Смотришь на эту зелень – и будто заново начинаешь какой-то свой жизненный цикл.

Эта новорожденная зелень действует почти как терапия. После долгой зимы она возвращает прос­тое ощущение обновления, прилив энергии и убежденность, что в этот раз точно все получится.

У Дворца школьников подростки фотографируются на фоне цветущих деревьев – кто-то для соцсетей, кто-то для мамы. Чуть дальше пожилая пара неспешно идет по аллее, останавливаясь почти у каждого куста.

– Каждый год ждем эти дни, – говорит мужчина. – Недолго ведь все это. Пропустишь – и опять ждать целый год. Надо успеть насладиться.

Весенний маршрут по городу сегодня складывается сам собой: от двора к скверу, от сквера к парку. У филармонии особенно многолюдно – здесь цветение словно собирает людей в одну точку. Лепестки цепляются за рукава, за волосы, за рюкзаки, и люди не спешат их стряхивать. Фиксируют в памяти – своей, телефона. В такие дни город как будто возвращает себе детали, на которые в обычное время не хватает взгляда.

И все же вопрос о сакуре здесь звучит почти в каждом разговоре. Настоящую японскую сакуру в столице ищут не первый год. Но, как отмечают специалисты, климат Астаны с его резкими перепадами температур и морозами остается слишком суровым для таких деревьев. Их высаживают, но они, к сожалению, редко живут долго. Тем не менее отдельные деревья в городе есть, и в период цветения к ним приходят целенап­равленно – за тем самым кадром с «розовым облаком».

Но, как ни парадоксально, большинство уходит с другими фотографиями. Потому что своя «сакура» у города все-таки есть. Яблони, декоративная вишня, сирень, хвойные деревья – они цветут не хуже, просто по-другому. Без фестивалей и громких названий, но с тем же эффектом: город на несколько дней меняет цвет и настроение, ловя мгновения счастья от наблюдения.

Где-то на газонах уже распус­каются одуванчики – простые, почти незаметные на фоне цветущих деревьев. Дети срывают их и тут же пробуют сплести венки. И в этом движении неожиданно узнаешь что-то знакомое: те самые кудрявые «короны» из детства, которые делали из желтых головок, смеясь и не думая ни о чем.

– Мы в детстве собирали целые букеты, – вспоминает одна из прохожих. – А мама подруги за это угощала нас медом.

И вдруг весна оказывается не только про цветение – но и про память, которая возвращается без предупреждения. Но очень тепло и искренне. Из беззаботности. Из детства.

Цветение в Астане короткое, иногда длится всего неделю-две. Оно не подстраивается под выходные и не гарантирует идеального момента. Именно поэтому торопитесь, его не следует откладывать на потом.

