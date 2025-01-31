Шедевры Бетховена: концерт симфонической музыки пройдет в Астане

Зрителям представится возможность насладиться лучшими произведениями из его богатого наследия, включающего более 600 композиций

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

2 февраля в 18:00 Государственная академическая концертная организация «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой приглашает на концерт Казахского государственного симфонического оркестра и Государственного трио Forte Trio, сообщает Kazpravda.kz

За дирижёрским пультом - маэстро Айдар Торыбаев.

В концертной программе прозвучат выдающиеся произведения Людвига ван Бетховена - гения немецкой музыки, одного из величайших композиторов Венской классической школы.

Зрителям представится возможность насладиться лучшими произведениями из его богатого наследия, включающего более 600 композиций.

Особое внимание будет уделено двум шедеврам композитора: знаменитому Тройному концерту для скрипки, виолончели и фортепиано, премьера которого состоялась в 1808 году в Венском Аугартен-парке, а также легендарной Пятой симфонии - одной из самых значимых и узнаваемых в истории классической музыки.