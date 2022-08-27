Фото: polisia.kz
Происшествия , Видеогалерея
Шокирующее видео: водитель намеренно задавил пешехода в Караганде

Водитель наехал на пешехода в городе Караганде, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

21 августа около 22:00 в Кировский отдел полиции УП Караганды поступило сообщение: на парковке возле одной из торговых точек произошло дорожно-транспортное происшествие с тяжкими последствиями.

На место прибыла следственно-оперативная группа. Выяснилось, что водитель легкового автомобиля наехал на 30-летнего мужчину.

Пешеход получил травмы различной тяжести и был госпитализирован в медицинское учреждение.

Изучив запись видеокамеры с места происшествия полицейские пришли к выводу: наезд на потерпевшего был совершен преднамеренно и носит характер особо опасного уголовного правонарушения.

Было видно, как водитель выходит из торговой точки и садится за руль. В это время к авто вплотную подходит потерпевший. Транспортное средство трогается с места и сбивает мужчину. Водитель вместо того, чтобы остановиться и оказать помощь, переезжает упавшего и скрывается с места происшествия.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемого – 23-летнего жителя города, который дал признательные показания.

Он пояснил, что потерпевшего ранее не знал. Впервые увидел его, когда, совершив покупку, вышел из магазина. Незнакомец попросил у подозреваемого закурить. Мужчина показал пустую пачку из-под сигарет и сел за руль. В это время супруга водителя, сидевшая на переднем пассажирском месте, сделала замечание потерпевшему. Последний подошел к автомобилю, который тронулся с места и наехал на мужчину.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Ведется расследование. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

Между тем видео с места инцидента активно распространяется в соцсетях и повергает в шок пользователей Сети.

 

Популярное

Все
Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр
Казахстан готов ввести защитные меры против импорта алкоголя из ЕАЭС
Самокаты планируют приравнять в мерах ответственности к другим видам транспорта
КамАЗ с прицепом утонул на... дороге в селе Саумалколь Северо-Казахстанской области
Новые принципы и гарантии
Плохие дороги: причин не счесть
Некоторые гиды во время экскурсий пересказывают легенды, выдавая их за исторические факты
Жители нового областного центра Конаева жалуются на неприятный запах и проблемы с вывозом мусора
Топливо по талонам отпускают на некоторых заправках Павлодарской области
Сегодня, 27 августа, исполняется 30 лет с момента установления дипломатических отношений между Казахстаном и Азербайджаном
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 27 августа
Конопля на даче
Выборы сенаторов состоялись
Творчество и духовность
Отопительный сезон не за горами
Конституционный суд: нормы и практика
В память о полководце
Патриотизм в лицах
Биометрия для осужденных
Чтобы не было аварий
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 20 августа
Токаев выразил соболезнования Эрдогану
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 21 августа
Казахстан определится с технологией строительства атомной электростанции в конце 2022 года – начале 2023-го
МИД и МВД прокомментировали ситуацию с казахстанкой, попавшей в "рабство" в Лаосе
Рассылку о переименовании Назарбаев Университета прокомментировали в министерстве
Оборотные схемы и работу региональных комиссий по выявлению посредников пересмотрят в Казахстане
Токаев выразил удовлетворение итогами переговоров с Путиным
Одно из красивейших и уникальных сакральных мест Карагандинской области – урочище Бектау-Ата
"Мать пыталась утопить детей в Алматы": в полиции отреагировали на публикацию
Назначен начальник Академии Национальной гвардии РК
Военнослужащий Нацгвардии умер в Алматы
«Самое важное в мире религиозное мероприятие»
Двери закрываются! Отменой востребованного ж/д рейса возмущены жители СКО
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Садыру Жапарову
Тонкая красная нить инфоцыганства
У «КазАвтоЖола» нет претензий к качеству реконструкции трассы Караганда – Балхаш. Зато есть отставание от графика работ. Какие проблемы к этому привели?
Хроники коммунальной реформы
Убил знакомого из-за сообщения в WhatsApp житель Нур-Султана
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы
Опубликован список обладателей образовательных грантов
Закутанного в целлофан мужчину обнаружили во дворе дома в Экибастузе
Тела женщины с детьми нашли в квартире в Алматы: о страшных криках рассказали соседи
Льготное дизтопливо для уборки урожая перепродавали предприниматели в Казахстане
МВД начал рассылать казахстанцам SMS с предупреждениями
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 августа
Пропавшая в Костанайской области 5-летняя девочка найдена мертвой
На рассылку о новом локдауне с 1 сентября ответили в Минздраве
Казахстан начнет экспортировать мясо в Саудовскую Аравию
На какую поддержку может рассчитывать женщина с ребенком в Казахстане
Долговая яма кредитных товариществ Казахстана
Неожиданный прогноз по коронавирусу дали в Минздраве Казахстана
Стратегия пересборки университетов Казахстана: реальность и возможности
16-летняя девочка-сирота выбросилась из окна 10-го этажа после изнасилования в Павлодаре
На 5 лет посадили супругов за призывы присоединить часть Казахстана к России
Экосистема инноваций
Казахстанскому индексу научного цитирования быть!

Читайте также

Происшествия
Воры 12 часов просидели в заблокированной кабельной шахте в…
Происшествия , Видеогалерея
Убийство учительницы в Шымкенте: подозреваемого задержали с…
Происшествия
Тело 6-летнего ребенка обнаружили в септике в Косшы
Происшествия , Видеогалерея
Выкручивали руки? В ДП прокомментировали инцидент с пожилым…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]