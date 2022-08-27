Шокирующее видео: водитель намеренно задавил пешехода в Караганде

Водитель наехал на пешехода в городе Караганде, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

21 августа около 22:00 в Кировский отдел полиции УП Караганды поступило сообщение: на парковке возле одной из торговых точек произошло дорожно-транспортное происшествие с тяжкими последствиями.

На место прибыла следственно-оперативная группа. Выяснилось, что водитель легкового автомобиля наехал на 30-летнего мужчину.

Пешеход получил травмы различной тяжести и был госпитализирован в медицинское учреждение.

Изучив запись видеокамеры с места происшествия полицейские пришли к выводу: наезд на потерпевшего был совершен преднамеренно и носит характер особо опасного уголовного правонарушения.

Было видно, как водитель выходит из торговой точки и садится за руль. В это время к авто вплотную подходит потерпевший. Транспортное средство трогается с места и сбивает мужчину. Водитель вместо того, чтобы остановиться и оказать помощь, переезжает упавшего и скрывается с места происшествия.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемого – 23-летнего жителя города, который дал признательные показания.

Он пояснил, что потерпевшего ранее не знал. Впервые увидел его, когда, совершив покупку, вышел из магазина. Незнакомец попросил у подозреваемого закурить. Мужчина показал пустую пачку из-под сигарет и сел за руль. В это время супруга водителя, сидевшая на переднем пассажирском месте, сделала замечание потерпевшему. Последний подошел к автомобилю, который тронулся с места и наехал на мужчину.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Ведется расследование. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

Между тем видео с места инцидента активно распространяется в соцсетях и повергает в шок пользователей Сети.