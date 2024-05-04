Казахстанский миротворец встретился с африканскими школьниками

Военнослужащий побеседовал с детьми, объяснил, с какой целью в их стране находятся миротворческие силы, и рассказал им о Казахстане

Фото: пресс-служба ЦМО МО РК

Военнослужащий Вооруженных сил Казахстана майор Арман Бекбаев совместно с миротворцами из Камбоджи встретился с учащимися начальных классов местной школы в городе Бриа восточного сектора Центрально-Африканской Республики, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Центр миротворческих операций Министерства обороны РК.

Здесь уже в течение нескольких месяцев он проходит службу в составе миссии Организации Объединенных Наций.

Казахстанский миротворец побеседовал с детьми, объяснил, с какой целью в их стране находятся миротворческие силы, а также рассказал им о Казахстане. Школьники с интересом выслушали военнослужащего, задали ему вопросы, высказали свои пожелания и поделились проблемами.

"Встреча с детьми, живущими в условиях гуманитарного кризиса и в состоянии социальной необустроенности, показала, что, тем не менее, они не утрачивают желания познавать новое. А самое главное – ребята верят в лучшее", – поделился майор Арман Бекбаев.

В завершение мероприятия миротворцы подарили школьникам письменные наборы и сладости, а учебному заведению передали спортивный инвентарь.

Стоит отметить, что подобные гуманитарные мероприятия миротворцы проводят на постоянной основе. Встречи с местным населением – это их дополнительная обязанность.

Миротворцы приурочили встречу к международному Дню английского языка, учрежденному в 2010 году Департаментом общественной информации ООН. Мероприятие нацелено на равноправное использование шести официальных языков ООН, поддержку многоязычия и культурного разнообразия, добавили в ЦМО.