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Политика

Штаб в поддержку Токаева начал агитационную кампанию

Сегодня, 21 октября, в 18:00 часов Республиканский общественный штаб в поддержку кандидата в президенты Казахстана Касым-Жомарта Токаева начал агитационную кампанию во всех регионах страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Народной коалиции в поддержку Касым-Жомарта Токаева.

В Республиканский общественный штаб вошли представители Народной коалиции, состоящей из 3 парламентских политических партий и 22 республиканских общественных организаций.

Сегодня активисты Народной коалиции начали работу по распространению агитационно-печатной продукции во всех регионах страны и размещению информационных материалов в СМИ и социальных сетях.

Уже завтра состоится первое заседание Республиканского общественного штаба. Кроме того, со следующей недели члены РОШ начнут выезды в регионы для проведения встреч с избирателями.

Республиканский общественный штаб в поддержку кандидата Касым-Жомарта Токаева также открыл страницы в социальных сетях, где будет размещаться вся информация о мероприятиях штаба, встречах с избирателями и другие агитационные материалы:

https://www.instagram.com/toqaev2022/

https://www.facebook.com/Toqaev2022

https://twitter.com/Toqaev2022

https://t.me/toqaev2022

www.tiktok.com/@toqaev22

https://www.youtube.com/channel/UCFSxyV97uoGMR4ztETM66vw

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