Штраф за камуфляж – о запрете на военную форму предупреждает полиция в Атырау
В Атырау сотрудники военной полиции разъясняют любителям камуфляжной формы, что носить ее запрещено, за это могут наложить штраф, сообщает "Хабар 24".
Пока полицейские только выносят предупреждения тем гражданским, которые одеты в камуфляжную форму. В будущее обещают серьезно наказывать. Но при этом в специализированных магазинах высокий спрос на "военную" одежду. Она хорошего качества и приемлемая по цене. И в магазинах не предупреждают, что по сути эта одежда является военной формой, и носить ее гражданским по закону запрещено.
"Да, я слышал, что могут оштрафовать за ношение камуфляжа. Но мне очень нравится такая одежда, она прочная, ноская, удобна в хозяйстве. Если будут штрафовать, так пусть тогда запретят магазинам продавать одежду, которая является военной формой", – заявил житель Атырау Жандос Турланулы.
Как отмечают журналисты телеканала, военную форму действительно можно свободно купить в магазине. И даже подобрать к ней любые шевроны и нашивки разных родов войск. При этом никаких разрешительных документов никто не требует.
"Военная форма пользуется популярностью у гражданского населения. Они больше используют ее как спецовку или рабочую одежду. Но когда гражданский в камуфляже совершает преступление, общество расценивает это как преступление военнослужащего. Это подрывает имидж вооруженных сил и военнослужащих", - подчеркнул сотрудник военной полиции Бахтияр Дауренкулов.
В Атырау с начала разъяснительной акции военные полицейские вынесли 28 предупреждений. При повторном нарушении штраф для физических лиц составит около 14 тысяч тенге, для юридических – до 70 тысяч тенге.