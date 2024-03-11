Сильные духом

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Аят Тастемиров

В Астане состоялся Открытый республиканский турнир по бочча, посвященный памяти тренера Султанбека Орынбасарова, внесшего большой вклад в развитие данного паралимпийского вида спорта.

фото Ислама Ахтаева

Соревнования прошли в спортивном комплексе Aspan, и в них приняли участие более 70 параспортсменов из десяти регионов Казахстана. По итогам состязаний победителем турнира стали спортсмены из области Жетысу, на втором месте – представители Павлодарской области, а тройку лидеров замкнули атлеты Астаны. В церемонии награждения приняли участие председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев, вице-министр туризма и спорта Серик Жарасбаев и заместитель акима Астаны Есет Байкен.

Маулен Ашимбаев отметил, что соревнования прошли успешно, и добавил, что усилилась конкуренция в стране в данном виде спорта, к тому же бочча входит в программу Паралимпийских игр. Президент Казахстанской федерации бочча поблагодарил участников и представительниц прекрасного пола, которые активно вносят свой вклад в развитие этого вида спорта. По словам организаторов, в ближайшее время будет проведено несколько соревнований на республиканском и региональном уровнях.

Одним из победителей турнира стал Куаныш Аскарбеков из Талдыкоргана, участник Параазиатских игр в Китае.

– Я занимаюсь бочча уже два года, к этому турниру гото­вился несколько месяцев и потому был уверен в победе. Всем участникам желаю дальнейших побед и никогда не сдаваться, – сказал он.

– Турнир проводится уже в третий раз и имеет большое значение для наших спортсменов. Бочча – это паралимпийский вид спорта, который только начал развиваться в Казахстане, но уже имеет большие перспективы. В прошлом году Казахстан принял участие в Азиатских паралимпийских играх, а сейчас наша цель – выступить в 2028 году на Паралимпийских играх в Лос-Анджелесе. Мы уделяем внимание системному развитию этого вида спорта в республике и призываем управления спорта областей и городов помогать людям с инвалидностью развиваться и социализироваться через данный вид спорта, – отметила генеральный секретарь РОО «Казахстанская федерация бочча» Нургуль Ульжекова.

– Я верю, что многие спортсмены, которые участвовали в этом соревновании, будут достойно выступать на республиканских турнирах. Хочу поделиться хорошей новостью: 1 марта в столице открыто отделение по бочча, – сказал руководитель управления физкультуры и спорта города Астаны Василий Левит.

#Астана #турнир #бочча #память #тренер #Султанбек Орынбасаров

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