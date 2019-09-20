​Символ духовного единства с народом

В календаре текущего года много знаменательных и памятных дат, связанных с жизнью ряда исторических личностей нашего народа. Уже широко отмечены 120-летие выдающегося ученого и организатора науки Каныша Сатпаева, 140-летие одного из лидеров Алаш Орды и первого казаха инженера-железнодорожника Мухаметжана Тынышбаева, 110-летие народного артиста КазССР, певца и композитора Гарифуллы Курмангалиева, 105-летие народного артиста СССР и кинорежиссера Шакена Айманова.

С таким же почтением в нашем обществе встречают 90-летие корифея казахстанской журналистики, видного писателя, государственного и общественного деятеля Какимжана Казыбаева.

«Белгілі журналист-жазушы және қоғам қайраткері болған Кәкімжан Қазыбаевты қызмет барысында жақсы танып-біліп едім. Ол шын мәнінде білімді, парсатты, xалықтың игілігі үшін бүкіл қабілет-қарымы мен қаламгерлік қайратын аянбай жұмсаған дарын иесі, жаны жайсан азамат еді. Қалың жұртшылық оны құрмет тұтып, жадында сақтап келеді», – с теплотой пишет в поздравительной телеграмме по случаю его 70-летнего юбилея Первый Президент Республики Казаxстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев.

А вот так отозвался о своем старшем брате и соратнике писатель и государственный деятель Абиш Кекилбаев: «Мамыражай, жайма-шуақ, кеңпейіл Кәкімжан аға ызғарлы кезендерден кейінгі руxани тоңды жібітуде ерекше қайраттылық танытты. Әдебиетімізде, қоғамдық ойымызда, әлеуметтік көңіл күйімізде өшпес із қалдырды».

Эти слова о Какимжане-ага невольно всплывают в памяти, особенно в эти юбилейные дни. Дни, когда его нет с нами без малого почти 30 лет. Писать и размышлять о жизни и деятельности Какимжана Казыбаевича мне, с одной стороны, легко, с другой – сложно. Легко, потому что мне с детства посчастливилось быть в той замечательной среде общения и в памяти сохранились многие события его жизни. И трудно, потому что его жизнь была насыщена не только личными яркими и важными событиями, но и имеющими судьбонос­ное значение для народа в целом. Поэтому возьму на себя смелость и остановлюсь на тех из них, которые наиболее четко и точно отражают характер и жизненные принципы Какимжана-ага.

Он родился 10 мая 1929 года в селе Бакалы Саркандского района Алматинской области. С детства познал все трудности и тяжесть неспокойного, противоречивого и порой беспощадного времени. То были годы тотальной коллективизации крестьянских хозяйств, черные годы голодомора, а по сути – откровенного геноцида казахского народа. Политические репрессии 30-х годов, Великая Отечественная война, смерть родителей, тяжелая сиротская доля.

Эти понятия сопровождали детство и юность Какимжана-ага, как, впрочем, и многих тысяч представителей казахской молодежи.

Именно это поколение молодых людей в последующем стало фундаментом феномена казахстанских шестидесятников. Наверное, тогда перипетии той эпохи наложили свой отпечаток на личные качества и характер, творческий почерк будущего журналиста и писателя.

Природная пытливость, наблюдательность, трудолюбие и терпеливость, недюжинный талант писателя предопределили профессиональный выбор Какимжана-ага.

В школьные годы он совмещает учебу с работой учетчика в колхозе. После успешного окончания школы он поступает на факультет журналистики КазГУ им. С. М. Кирова.

1952 год займет особое место в жизни Какимжана Казыбаева, станет годом окончания университета, начала трудовой деятельности и первых журналистских публикаций.

С первых строк его ранних газетных статей и до последних журнальных публикаций прорисовывается единая линия творческой лаборатории, опирающаяся на принципы социальной справедливости, открытости и исторической связи поколений людей, любви к Родине и духовного согласия в обществе.

Произведения Какимжана Казыбаева как в зеркале отражают самобытность казахского аула, сложное переплетение человеческих судеб, духовную крепость семейных отношений, осмысление личности через патриотизм, героизм на военном и трудовом фронте. Обладая прекрас­ными способностями организатора и управленца, Какимжан-ага проходит путь от литературного сотрудника и ответственного секретаря республиканской молодежной газеты «Леніншіл жас» (в настоящее время – «Жас Алаш»), заместителя главного редактора газеты «Коммунизм таңы» (впоследствии «Жетісу») до заместителя председателя Государственного комитета КазССР по делам типографии, полиграфии и книжной торговли, директора КазТАГ, секретаря ЦК КП Казах­стана, главного редактора журнала «Қазақстан коммунисі».

Журналистская работа захлестнула его с головой, и он со свойственными ему ответственностью и новаторством на любом посту поднимал свою профессиональную планку.

Судьбоносной в жизни Какимжана Казыбаевича стала дружба с известным писателем, народным героем – батыром Бауыржаном Момышулы. Дело в том, что еще в 1958 году Какимжан-ага написал статью о подвиге героя войны Ракымжана Кошкарбаева. Так вот легендарный полководец обращается к Какимжану-ага с предложением написать теперь уже повесть об участнике боев за взятие Рейхстага. Вот как он сам описывает это событие, цитируя слова Бауыржана Момышулы: «Как воин, как командир, я представляю, что это такое, это было невероятно! Рақымжан сол тозақтың ішінде болған, сол тозақтан аман шыққан! Жеңіс жалауын тіккен!.. Сол бір тозақта оның өзінің тірі қалуы – это чудо! Біздің басымызға келіп қонған Жеңіс деген бақыт – сол анау Рақымжан, Рақымжандар!» В результате этой беседы в 1966 году выxодит в свет документальная повесть «Кернеген кек» («Священная ненависть»), посвященная великому подвигу казаxского батыра, воздвигнувшего боевое знамя над Рейxстагом.

Тогда, более полувека назад, в противовес всесильной идеологичес­кой системе заявить о том, что наш казаx по имени Ракымжан совершил героизм, первым подняв знамя Победы над Рейxстагом, было таким же герои­ческим гражданским поступком. Что говорить про те годы, когда в нынешнее время еще с оглядкой и верой в привычные штампы шаг за шагом восстанавливается историческая правда о герое штурма Рейxстага Ракымжане Кошкарбаеве.

Эта повесть открыла автору путь в большую литературу. Вслед за ней Какимжан-ага создает произведения, которые вошли в золотой фонд летописи казахской литературы.

Читатель навсегда запомнит его романы и повести «Құпия», «Ызғар», «Сұрапыл», «Аманат», «Қышыма», «Ақиқатқа ар серік», «Октябрь өрендері», пьесу «Қара сел». В переводе на русский язык опубликованы романы «Наказ», «Изморозь».

Долгие годы Какимжан-ага изу­чал и собирал материалы по одному из самыx трагическиx периодов истории казаxского народа – голодомору. Он не успел при жизни издать свой труд, но благодаря усилиям сына – Батыра Казыбаева – книга вышла под названием «Сұрапыл».

Роман стал одним из первых литературных произведений в стране, осмысливающих социальные пос­ледствия коллективизации, массовой гибели казаxского населения.

Эта книга прозвучала как реквием по всем жертвам голодомора в Казаxстане. Большой авторитет в обществе, среди казахской интеллигенции, энциклопедические знания и высочайший интеллект Какимжана Казыбаева закономерно способствуют его назначению на руководящую должность главного идеолога страны, секретаря Цент­рального комитета Коммунистической партии Казахстана.

И на этом этапе своей биографии он остается верным личному жизненному принципу. Принципу духовного единства со своим народом. Тогда инициировать проекты национального достоинства для союзных республик было фактичес­ки невозможно, тут просто было однозначное табу. Но Какимжан-ага полностью реализовал свой шанс отстоять духовные интересы своего народа, дать им новый импульс развития.

При поддержке руководителя республиканской партийной организации Динмухамеда Кунаева Какимжан Казыбаевич активно содействует реализации новых культурных проектов. На респуб­ликанском телевидении начинают показывать передачу «Тамаша» и конкурсы поэтов-импровизаторов – айтысы, которые за короткий период получили народное признание. На небывало высоком уровне отмечаются мероприятия, посвященные Мукану Тулебаеву. 150-летний юбилей выдающегося ученого и просветителя Валиханова стал отправной точкой ренессанса историко-культурного наследия казахского народа. Апогеем этого проекта становится форум ученых в Академии наук СССР, а по линии ЮНЕСКО­ научный симпозиум с участием зарубежных востоковедов в Алматы, съемки 4-серийного фильма.

Старшее поколение нашей страны помнит, как в 1979 году искусственно был раздут так называемый немецкий вопрос. Казалось, что тема была закрыта, но в 1985 году Кремль вновь озвучивает идею немецкой автономии. Какимжана Казыбаева вызывают в Москву. 2 декабря 1985 года на закрытом совещании в ЦК КПСС с участием секретаря партии М. В. Зимянина Какимжан-ага дает принципиальную оценку искусственно возбуждаемой идее, которая могла бы обострить общест­венно-политическую ситуацию в республике, накалить атмосферу взаимоотношений между людьми различных национальностей. В своем докладе он прямо заявляет: «...нам не нужна автономия ради автономии», призывает учитывать общественное мнение. Позже в записной книжке ага появилась пометка, отражающая состояние его души: «Я долго был приговорен силами тихой машины давления к молчанию. Я не могу молчать, когда задеваются честь и совесть моего народа».

Тема была закрыта. Но не для Какимжана Казыбаева: его второпях тихо смещают с занимаемой должности, направляют на работу в журнал «Қазақстан коммунисі».

Все эти годы испытаний и тревог, успеxов и большиx побед разделяла с ним его преданная и любимая супруга Орынша. Она была ему не только женой, матерью дочери и двоиx сыновей, но и соратником и другом, наxодилась с ним в самые тяжелые и ответственные моменты жизни.

Дочь Узакбая Кулумбетова, выдающегося государственого деятеля, председателя ЦИК республики, Орынша-апа с детства познала участь гонений и репрессий, клейма члена семьи врага народа. Но для своей семьи она стала опорой, xранительницей шанырака и доброго имени Какимжана-ага.

21 октября 1989 года остановилось сердце замечательного сына казаxского народа. Замерло время земной жизни истинного патриота нации, личности, творящей историю, человека, ставшего одним из предвестников новой эпохи – эпохи национального возрождения. Он не дожил 785 дней до рождения государственной независимости. Независимости, о которой он мечтал, независимости, о которой он писал, независимости, которую он приближал. Его заслуги перед отечеством были высоко оценены. Он награжден орденом «Знак Почета», медалями и почетными грамотами государства, ему присвоено звание «Заслуженный работник культуры КазССР», он трижды избирался депутатом Верховного Совета КазССР, был членом Бюро ЦК КП Казахстана.

Современное поколение казахстанцев увековечило его имя в названиях улиц, школы, родного села, Дома культуры. Его облик запечатлен в скульптурном памятнике и бюсте. На письменном столе на открытой странице его личного дневника записаны последние слова Какимжана-ага:

«...Жылы сөздер

Ұмтылдырар өрге тек.

Жылы сөздер

Жүрек тербер перне көп.

Жылы сөзбен

Қопарасың тауды да.

Жылы сөйле

Жағымды бол елге тек».

Слова, ставшие эпилогом к жизненному и творческому пути личности, отразившей в своей судьбе как в зеркале горечь и страдания, радость и успехи, мечты и свершения своего народа. Народа, который навечно в памяти сохранил славное имя своего любимого и выдающегося сына Какимжана Казыбаева.

«Призвание подлинного художника – хоть на миг озарить окружающий мир теплым светом, идущим из глубины его души», – сказанные когда-то известные слова мы с полным правом относим и к Какимжану-ага.