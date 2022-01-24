Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 24 января

Коронавирус
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Фото ©Адильбека Тауекелова/Kazpravda.kz
Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 24 января, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

Так, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 11 340 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

- город Нур-Султан - 2 512,

- город Алматы - 1 953,

- город Шымкент - 180,

- Акмолинская область - 1 015,

- Актюбинская область - 317,

- Алматинская область - 354,

- Атырауская область - 486,

- Восточно-Казахстанская область - 290,

- Жамбылская область - 202,

- Западно-Казахстанская область - 372,

- Карагандинская область - 1 866,

- Костанайская область - 265,

- Кызылординская область - 124,

- Мангистауская область - 134,

- Павлодарская область - 980,

- Северо-Казахстанская область - 178,

- Туркестанская область - 112.

Всего в стране с начала пандемии выявлен 1 157 681 заболевший.

За прошедшие сутки в Казахстане 5 532 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в стране - 993 940.

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