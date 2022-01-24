Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 24 января

Фото ©Адильбека Тауекелова/Kazpravda.kz
Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 24 января, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Coronavirus2020.kz
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Так, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 11 340 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:- город Нур-Султан - 2 512,
- город Алматы - 1 953,
- город Шымкент - 180,
- Акмолинская область - 1 015,
- Актюбинская область - 317,
- Алматинская область - 354,
- Атырауская область - 486,
- Восточно-Казахстанская область - 290,
- Жамбылская область - 202,
- Западно-Казахстанская область - 372, - Карагандинская область - 1 866,
- Костанайская область - 265,
- Кызылординская область - 124,
- Мангистауская область - 134,
- Павлодарская область - 980,
- Северо-Казахстанская область - 178,
- Туркестанская область - 112.
Всего в стране с начала пандемии выявлен 1 157 681
заболевший.
За прошедшие сутки в Казахстане 5 532 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в стране - 993 940.