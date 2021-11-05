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Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 5 ноября

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 5 ноября, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

Так, за прошедшие сутки в Казахстане выявлен 1 421 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

- город Нур-Султан - 104,

- город Алматы - 198,

- город Шымкент - 23,

- Акмолинская область - 109,

- Актюбинская область - 48,

- Алматинская область - 130,

- Атырауская область - 22,

- Восточно-Казахстанская область - 88,

- Жамбылская область - 21,

- Западно-Казахстанская область - 47,

- Карагандинская область - 134,

- Костанайская область - 137,

- Кызылординская область - 19,

- Мангистауская область - 4,

- Павлодарская область - 143,

- Северо-Казахстанская область - 163,

- Туркестанская область - 31.

Всего в стране с начала пандемии выявлено 945 922 заболевших.

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