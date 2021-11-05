Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 5 ноября

Коронавирус
Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 5 ноября, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
Так, за прошедшие сутки в Казахстане выявлен 1 421 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
- город Нур-Султан - 104,
- город Алматы - 198,
- город Шымкент - 23,
- Акмолинская область - 109,
- Актюбинская область - 48,
- Алматинская область - 130,
- Атырауская область - 22,
- Восточно-Казахстанская область - 88,
- Жамбылская область - 21,
- Западно-Казахстанская область - 47,
- Карагандинская область - 134,
- Костанайская область - 137,
- Кызылординская область - 19,
- Мангистауская область - 4,
- Павлодарская область - 143,
- Северо-Казахстанская область - 163,
- Туркестанская область - 31.
Всего в стране с начала пандемии выявлено 945 922 заболевших.
Так, за прошедшие сутки в Казахстане выявлен 1 421 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
- город Нур-Султан - 104,
- город Алматы - 198,
- город Шымкент - 23,
- Акмолинская область - 109,
- Актюбинская область - 48,
- Алматинская область - 130,
- Атырауская область - 22,
- Восточно-Казахстанская область - 88,
- Жамбылская область - 21,
- Западно-Казахстанская область - 47,
- Карагандинская область - 134,
- Костанайская область - 137,
- Кызылординская область - 19,
- Мангистауская область - 4,
- Павлодарская область - 143,
- Северо-Казахстанская область - 163,
- Туркестанская область - 31.
Всего в стране с начала пандемии выявлено 945 922 заболевших.