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Здравоохранение , COVID

Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 7 ноября

Обнародованы данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 7 ноября, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 20 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

Всего в стране с начала пандемии выявлено 1 350 000 заболевших.

На 7 ноября лечение от КВИ продолжают получать 719 человек 571+ и 148 КВИ-), из них в стационарах находится – 86 пациентов, на амбулаторном уровне – 633 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 6 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 2 пациента, на аппарате ИВЛ – 1 пациент.

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