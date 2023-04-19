Сказка во сне и наяву

– Все началось со сновидения в 2019 году: известный французский живописец Поль Сезанн протянул мне холст и кисти, взял за руку и провел в галерею, стены которой были полностью увешены картинами, – рассказывает Инесса Иоктон. – Я всегда стараюсь прислушиваться к своей интуиции. Вот и в этот раз решила ей довериться: поехала в художественный магазин, купила холст, краски, кисти и стала творить.

Так Инесса начала в 50 лет свою жизнь с «яркого листа». Осваивать азы живописи ей помогли интернет и книги. Полезное и интересное для себя она черпала как из видеороликов, выложенных в пространстве YouTube профессиональными художниками, так и из учебной литературы для художественных школ и училищ.

– Первые картины, признаться честно, представляли собой откровенную мазню. Но и тогда, на самых первых этапах постижения живописи, муж меня всячески поддерживал, хвалил, восхищался моими «шедеврами», – продолжает Инесса. – Более того – он помогал не только словом, но и делом: стал готовить для меня холсты, обучившись этому ремеслу. Некоторые холсты он даже продавал профессиональным художникам, и те были довольны его работой.

Хоть Инесса Иоктон и не имеет художественного образования, искусством она интересовалась всегда. Ей нравились произведения таких мастеров живописи, как Поль Сезанн, Анри Руссо, Винсент Ван Гог. Доброй традицией во время любых путешествий у будущей художницы стали походы в музеи. Их Инесса посещала не для «галочки» в ежедневнике запланированных дел – напротив, сюжеты некоторых картин глубоко проникали в ее душу и мысли, вдохновляли, заставляли смотреть на мир философски и творчески и, как показало время, побудили к переменам в собственной жизни.

– В 2020 году муж продемонстрировал электронную версию моих работ во французской онлайн-галерее, а спустя некоторое время из Франции пришло предложение продать одну из моих работ, – поделилась художница. – И еще до открытия первой персональной выставки в Алматы моей картиной заинтересовались представители французского посольства в Казах­стане.

Кстати, помимо Франции, картины алматинской художницы хранятся в частных коллекциях Казахстана, Германии, Израиля, России.

В потоке вдохновения

В галерее «Улар» алматинка представила более 50 работ, написанных с 2020 по 2023 год.

– Я ежедневно тружусь над картинами по 6-7 часов дома, в своей мастерской. Все свободное время посвящаю любимому делу. При создании работ основываюсь на лессировке – послойной технике живописи, поэтому они у меня получаются такие яркие, – делится автор. – Как можно заметить, на какой-то одной теме я не зацикливаюсь, работаю над тем, чем вдохновляюсь.

А объектов вдохновения у художницы очень много: это и животные, и природа, и человек. Есть интересная серия сюрреалистических работ, которая притягивает как своим исполнением, так и сюжетами, колоритом. В них каждый смотрящий становится невольным свидетелем того, как француз Поль Сезанн, «наставник» из сновидения алматинской художницы, знакомит ее с великим испанцем Сальвадором Дали.

– Творчество Инессы Иоктон отображает ее мечтания, стремление к красивой жизни, увлечение французскими и голландскими стилями и мастерами. Все это дает тот самый поразительный эффект, который на мгновения переносит нас в атмосферу пейзажей загадочной, сказочной Голландии, и даже создается впечатление, что мы общаемся с художником европейским, а не казахстанским. Большинство сюжетов переносят нас на другие территории, хотя автор ни на минуту не забывает о родном крае и родном городе, где проходит ее жизнь, откуда она черпает художественное вдохновение, – отметил директор алматинской галереи «Улар» Юрий Маркович.

На выставке лично меня привлекла работа Инессы Иоктон под названием «Окно в Алматы», являющаяся воплощением того, как наивная живопись вбирает в себя элементы сюрреализма.

– Я раньше жила в микрорайо­не «Самал» Алматы. Природа, горы, изображенные на картине, видела каждый день из окна квартиры на 13-м этаже. Тогда еще не возвышались новые застройки, и можно было беспрепятственно любоваться этой красотой, – вспоминает Инесса. – У меня сохранилась фотография этого вида, который я перенесла на холст, добавив на подоконнике изображения казахской и русской девушек как символ дружбы разных национальностей в нашей стране, а еще семь слонов, приносящих удачу, и граммофон, и старинный телефон.

Любопытно, но такой, на первый взгляд, диссонанс в компиляции предметов создает абсолютную гармонию, доставляет радость. От этой картины веет теплотой родного дома, миром и добром, которые так необходимы в нашей жизни.