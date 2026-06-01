Лучник Ильфат Абдуллин стал победителем турнира в Словении

Спортсмен дошёл до финала в индивидуальных соревнованиях по стрельбе из классического лука

Фото: пресс-служба НОК РК

Казахстанец Ильфат Абдуллин завоевал золотую медаль на международном турнире по стрельбе из лука Veronica's Cup в Камнике (Словения), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Спортсмен дошёл до финала в индивидуальных соревнованиях по стрельбе из классического лука.

Абдуллин в решающем противостоянии со счётом 6:4 оказался сильнее Сачина Гупты (Индия).

Также Казахстан отметился "бронзой" в женских командных соревнованиях по стрельбе из блочного лука. Страну в этом виде представили Адель Жексенбинова, Роксана Юнусова и Виктория Лян, добавили в НОК.