Сколько дней отдохнут казахстанцы на Наурыз

В этом году на Наурыз при пятидневной рабочей неделе красными днями в календаре стали 21, 22, 23, 24 и 25 марта, сообщает Elorda.info.
Предпраздничная неделя начнется тремя рабочими днями 18, 19, 20 марта. Наурыз мейрамы отмечается с 21 по 23 марта.
Таким образом выходные:
при пятидневной рабочей неделе - 21, 22, 23, 24, 25 (выходной за счет совпадения праздничного 23 марта и выходного дня);
при шестидневной рабочей неделе - 21, 22, 23, 24. А 25 марта является рабочим днем.
Как провести праздничные выходные в Астане, читайте в подборке самых интересных мероприятий, организованных в честь праздника.
