Токаев провел телефонный разговор с Путиным

Президенты обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня, передает Kazpravda.kz

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Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

«Главы государств подтвердили взаимную приверженность дальнейшему укреплению казахстанско-российских отношений в духе стратегического партнерства и союзничества. Отмечена важность качественной реализации правительствами двух стран договоренностей, ранее достигнутых на высшем уровне», - говорится в сообщении Акорды.

Президенты также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.