Аким Атырауской области рассказал о развитии Кульсары

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По словам главы региона, наконец-то решен вопрос со сносом восьми двухэтажных аварийных домов по проспекту Махамбета, уже давно волновавший горожан.

Еще одна из проблем, которую поднимают жители Кульсары, заключается в том, что мост, соединяющий микрорайоны Достык (Вахтовый) и Пятый участок, изношен. В рамках стратегического плана его планируется отремонтировать. На эти цели будут выделены средства и начаты работы по возведению объекта.