Аким Атырауской области рассказал о развитии Кульсары

Серик Шапкенов сообщил жителям города Кульсары о разработанном стратегическом плане по развитию города
По словам главы региона, наконец-то решен вопрос со сносом восьми двухэтажных аварийных домов по проспекту Махамбета, уже давно волновавший горожан.
Еще одна из проблем, которую поднимают жители Кульсары, заключается в том, что мост, соединяющий микрорайоны Достык (Вахтовый) и Пятый участок, изношен. В рамках стратегического плана его планируется отремонтировать. На эти цели будут выделены средства и начаты работы по возведению объекта.
«По стратегическому плану развития Кульсары будет проведена огромная работа. Однако, на данный момент первоочередной задачей является возмещение расходов, создание условий для населения, пострадавшего от паводка. Очень много сил сил мы потратили на техническое изучение и оценку недвижимого имущества. Мы уже начали получать первую часть документов по оценке пострадавшего имущества. Благодарю жителей города Кульсары, которые до последнего проявляли спокойствие», - обратился к жителям аким Атырауской области Серик Шапкенов.