Как должники по алиментам скрывают свои доходы, выявляет Минюст

Общество
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Задолженность по алиментам в Казахстане снизилась на треть за год

Фото: Kazpravda.kz

Как отметили в Министерстве юстиции, уплата долгов обеспечивается в том числе за счет выявления скрытых доходов должников, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства

Возможное занижение зарплаты должников выявляется через информсистему Минюста. При сотрудничестве с органами прокуратуры ведутся мероприятия по выявлению скрытых доходов должников, в том числе в фининструментах, таких как электронные кошельки, платежные системы и брокерские счета.

В текущем году сотрудники органов юстиции совместно с полицией активизировали рейдовые мероприятия по выявлению должников. По результатам рейдов на специальную стоянку водворено 421 автотранспортное средство, взыскано около 300 млн тенге.

Также проведен детальный мониторинг деятельности частных судебных исполнителей (ЧСИ), по итогам которого установлен ряд нарушений. ЧСИ искажают статданные, несвоевременно принимают меры принудительного исполнения, неверно вносят сведения в электронное производство.

На сегодня вышеуказанные факты нарушений устранены, по грубым фактам принимаются меры по лишению лицензий ряда ЧСИ. Так, с начала года 4 ЧСИ лишены лицензии.

Отмечается, что контроль не ограничивается проверками в рамках поступающих обращений или жалоб, и будет ориентирован на детальный мониторинг при проведении планового контроля.

#Минюст #алименты #долги

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