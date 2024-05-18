19 подростков задержаны полицией за участие в наркоторговле с начала года

Криминал
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МВД обратилось к казахстанским родителям, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

«Наркотики могут “войти” в любую, даже самую благополучную семью. С начала года в Казахстане уже 19 несовершеннолетних задержаны полицией за участие в распространении наркотиков. Несмотря на осведомленность подростков о правовых последствиях сбыта или рекламы наркотиков, это не всегда удерживает их от участия в незаконном обороте запрещенных веществ», - говорится в сообщении.

В преддверии каникул МВД призывает родителей стать максимально вовлеченными в жизнь своих детей.

«Нужно знать окружение своих детей, контролировать интернет-ресурсы, которыми они пользуются. Обращать внимание в вещах подростка на упаковки от любых медицинских препаратов, фольгу, стеклянные трубки, пипетки. Все это может служить приспособлениями для употребления синтетических наркотиков. Родителей должно насторожить, если у подростка резко снизилась успеваемость, увеличилось количество прогулов, сменился круг общения. Косвенными признаками употребления наркотиков также могут быть агрессия, перепады настроения, раздражительность, вялость, апатия. Только совокупность трех или более факторов может указывать на то, что ребенок находится в группе риска», - напомнили в ведомстве.

Опасение должен вызвать расход денег или наоборот их большое количество. Потому что кроме употребления наркотиков, ребенка могут вовлечь в их распространение, привлекая быстрым заработком.

«Подозрение должно вызывать, если у ребенка в телефоне либо мессенджерах появились метки с геолокациями, фотографии с возможными местами закладок, рисунками-штампами на стенах домов или столбах. Или записки с номерами телефонов, ссылками на сайт или набором цифр, а также свертки в изоленте с неизвестными веществами. Напоминаем, уголовная ответственность за наркопреступления наступает с 16 лет», – отметил начальник департамента – официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.

#МВД #подростки #наркоторговля

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