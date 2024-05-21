Лето - 2024: места для купания определили в Астане

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Столичный акимат утвердил план мероприятий по обеспечению безопасности населения Астаны в период купального сезона 2024 года, сообщает Kazpravda.kz.

Согласно документу, для массового отдыха жителей и гостей столицы определены 5 участков пляжных зон, разрешенных для купания, из них 4 частных платных: «Центральный городской пляж», зоны отдыха «Три пескаря», «Столичный двор», «Армина» и 1 бесплатный коммунальный пляж.

Также установлен 21 участок водоемов, где купаться запрещено.

«По всем запрещенным участкам установлены знаки «Купание запрещено», а также плавучие знаки, информационные стенды, камеры видеонаблюдения, что позволяет вести мониторинг и своевременно реагировать на факты купания в несанкционированных местах. Купальный сезон в Астане начнется 1 июня. Купаться следует только в специально оборудованных разрешенных местах, на пляжах и в бассейнах», – предупредил начальник управления гражданской обороны ДЧС Астаны Азамат Кусаинов.

По его информации, нижний температурный порог воды, подходящий для безопасного купания, составляет +18°С, температура воздуха + 22°С – это для людей с крепким здоровьем. Для детей и людей с плохим здоровьем купание при такой температуре опасно для здоровья и жизни.

Кроме того, спикер напомнил правила поведения на воде. Так, не следует заплывать за буйки и купаться в нетрезвом состоянии - 80% несчастных случаев на воде происходят именно по этой причине. Нельзя оставлять детей без присмотра вблизи водоемов, купаться и нырять в незнакомых местах.

Перечень разрешенных и запрещенных участков размещен на картографической платформе «2gis».