Лето - 2024: места для купания определили в Астане

Общество
103
Дана Аменова
Корреспондент

Купальный сезон в городе начнется 1 июня

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Столичный акимат утвердил план мероприятий по обеспечению безопасности населения Астаны в период купального сезона 2024 года, сообщает Kazpravda.kz.

Согласно документу, для массового отдыха жителей и гостей столицы определены 5 участков пляжных зон, разрешенных для купания, из них 4 частных платных: «Центральный городской пляж», зоны отдыха «Три пескаря», «Столичный двор», «Армина» и 1 бесплатный коммунальный пляж.

Также установлен 21 участок водоемов, где купаться запрещено.

«По всем запрещенным участкам установлены знаки «Купание запрещено», а также плавучие знаки, информационные стенды, камеры видеонаблюдения, что позволяет вести мониторинг и своевременно реагировать на факты купания в несанкционированных местах. Купальный сезон в Астане начнется 1 июня. Купаться следует только в специально оборудованных разрешенных местах, на пляжах и в бассейнах», – предупредил начальник управления гражданской обороны ДЧС Астаны Азамат Кусаинов.

По его информации, нижний температурный порог воды, подходящий для безопасного купания, составляет +18°С, температура воздуха + 22°С – это для людей с крепким здоровьем. Для детей и людей с плохим здоровьем купание при такой температуре опасно для здоровья и жизни.

Кроме того, спикер напомнил правила поведения на воде. Так, не следует заплывать за буйки и купаться в нетрезвом состоянии - 80% несчастных случаев на воде происходят именно по этой причине. Нельзя оставлять детей без присмотра вблизи водоемов, купаться и нырять в незнакомых местах.

Перечень разрешенных и запрещенных участков размещен на картографической платформе «2gis».

#Астана #акимат #купание #сезон #участки #пляж

Популярное

Все
Казахстан обыграл Польшу и сохранил место в элите хоккейного ЧМ
В Астане состоялся симпозиум в честь векового юбилея Героя Советского Союза, Халық Қаһарманы Сагадата Нурмагамбетова
Не только ужесточение, но и упрощение. На законодательном уровне совершенствуют отношения в области миграции
Посвящается поэту и гражданину
Казахстан – не проходной двор
Что связывает Пушкина с областью Абай?
Как сохранить любовь после многих лет совместной жизни?
«Тайник-KZ» стал брендом
Отечественные инвесторы намерены соединить «Шымбулак» и «Ой-Карагай» канатной дорогой
Фундамент языка закладывается с колыбели
Экспонаты ожили
Служил профессии, чтил силу слова
В Алматинской области усилили борьбу с нелегальными застройщиками
Сначала отремонтируют, потом снесут?
Синергия стратегического партнерства для устойчивого развития страны
Как отечественному бизнесу стать социально-ответственным?
Народный губернатор всегда помнил о своих корнях
Палитра цвета и настроений
День работников культуры и искусства отмечают в Казахстане
Первооткрыватель и звезда первой величины в науке
Предприятия отечественной фармацевтики бьют в набат
Будущее – за казахским языком
Международный день музеев отмечается в Казахстане
Во время намаза мужчина начал избивать рядом стоящего человека
Героями стали в двадцать лет
В Шымкенте отказались от восстановления детской железной дороги
Каждый день спасатели слышат слова благодарности
О чем молчит оружие?
Брачные игры по-итальянски
О расточительстве, исторических спорах и развитии казахского языка
Кадетский класс открыли в честь героя-полицейского
Родоначальнику династии стражей Государственной границы Казахстана Саипу Садыкову исполнилось бы 100 лет
В целях ускорения реформ и улучшения бизнес-климата
Ни проехать, ни пройти
Аким Атырауской области рассказал о развитии Кульсары
Олжасу Сулейменову – 88 лет!
Учащиеся лицея № 5 имени Панфилова стали членами Международного Панфиловского движения
Анастасия Куценко из Кокшетау утверждает: казахский язык не так сложен в изучении, как поначалу кажется
Одно громкое «доколе»?
Без стабильно работающей техники не выполнить ни одну боевую задачу
Бишимбаев объяснил в суде, зачем показывал Нукеновой скрины их переписки
Брату Салтанат Нукеновой показали шокирующие кадры из телефона Бишимбаева
Какой приговор могут вынести Бишимбаеву присяжные, рассказала адвокат
Дом дружбы в Актау принимал эвакуированных
Тест на прочность: держаться вместе!
Их свадьбу родня вспоминает до сих пор
Пик паводка в Атырауской области ожидают в ближайшие дни
В Косшы открыли первый государственный спортобъект
Против танка ходил он с карабином и саблей
Меньше месяца не дожил до Дня Победы Владимир Колесниченко
Военнослужащие устроили «парад Победы» для фронтовика
Подвигу казахстанцев посвящается...
О солдате, который уничтожил четыре танка на Курской дуге
Ветеранам – везде почет
Почти 400 фильмов создали в Казахстане за прошлый год
Штурмовики идут в бой с пехотой
Успех летчика куется на земле
Новобранцы Капшагайской десантно-штурмовой бригады приняли присягу
Текущую ситуацию на рынке ГСМ обсудили в правительстве
Ребенок получил пулевое ранение в Алматинской области

Читайте также

Как должники по алиментам скрывают свои доходы, выявляет Ми…
Казахстанцам выплатили пенсии на сумму более 1,2 трлн тенге
За рассылку фейков о паводках в стране арестовано 6 человек
Огромные надбавки накрутил поставщик продуктов для детдома …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]